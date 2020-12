Le procès des accusés dans l’affaire de détournement du foncier touristique à Skikda a débuté lundi au niveau du pôle pénal financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed. Sont poursuivis dans cette affaire pour abus de fonction, octroi d’indus privilèges et dilapidation de deniers publics, l’homme d’affaires Mohamed Benfassih et l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, ainsi que les anciens ministres des Transports et des Travaux publics Ammar Ghoul et Abdelghani Zaâlane, nombre d’anciens walis de Skikda et plusieurs cadres aux Directions exécutives de la même wilaya. L’audience a débuté dans la matinée par l’audition des anciens walis de Skikda, Mohamed Bouderbala et Benhoucine Fouzi, qui ont nié les charges retenues contre eux, affirmant que le dossier d’investissement touristique de l’homme d’affaires Benfassih avait été étudié conformément à la loi et en application des instructions du Gouvernement visant à créer de nouveaux postes d’emploi au niveau local.» De son côté, Mohamed Benfassih a expliqué qu’»il n’avait pas lancé la réalisation de son projet touristique après l’obtention du titre de concession pour l’exploiter d’une superficie de 25 hectares en raison de circonstances indépendantes de sa volonté», soulignant que ce «projet qui n’était pas financé par des banques visait à «créer de la richesse et à relancer le secteur du tourisme à Skikda». Quant à la licence d’exploitation du port de Skikda, il précise qu’elle s’inscrivait «dans le cadre de ses investissements dans la transformation d’asphalte et de travaux publics». Pour sa part, l’ancien directeur local de l’industrie à Skikda, Houbba Kies, a affirmé que l’investisseur Benfassih avait déposé auprès de ses services un «dossier d’investissement comprenant tous les documents requis». Le procès se poursuivra dans l’après-midi par l’audition d’autres accusés, dont Ahmed Ouyahia via visioconférence étant donné que ce dernier est incarcéré à la prison d’Abadla dans la wilaya de Béchar.

