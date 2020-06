De lourdes peines de prison, assorties de fortes amendes, ont été prononcées hier par le Tribunal de

Sidi M’hamed (Cour d’Alger) à l’encontre des principaux accusés dans l’affaire du groupe automobile Sovac, dont le P-DG Mourad Oulmi, son épouse et son frère Khider, l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines en fuite, Abdesselam Bouchouareb, et l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia.

Impliquant 17 sociétés, ce procès a vu défiler à la barre l’ex-PDG du Crédit populaire d’Algérie (CPA), principal pourvoyeur de fonds du projet d’usine Sovac Algérie Production (groupe Volkwagen), d’anciens hauts responsables au ministère de l’Industrie et des Mines ainsi que des hommes d’affaires. Plusieurs chefs d’inculpation ont été retenus contre la majorité des accusés, notamment blanchiment et transfert à l’étranger de capitaux issus de revenus criminels, corruption, trafic d’influence et pression sur des fonctionnaires publics pour l’obtention d’indus privilèges.

Si des accusés dans cette affaire ont écopé de peines réduites par rapport à celle requises, jeudi dernier, par le Procureur de la République, d’autres mis en cause ont, quant à eux, été condamnés à la même peine contenue dans le réquisitoire du représentant du ministère public. A commencer par Abdesselam Bouchoureb, condamné à 20 années de prison ferme, à une amende de 2 millions de dinars, avec l’émission d’un mandat d’arrêt international à son encontre et la saisie de tous ses biens immobiliers et de ses comptes bancaires. Reste à savoir quelle est la valeur des comptes bancaires du condamné, notamment en Algérie, où l’artisan de la grande escroquerie automobile «made in bladi» est connu pour avoir laissé des miettes et mis ses fortunes amassées dans le cadre de la grande corruption à l’abri des contrôles dans les banques outre-mer.

Pour rappel, l’ex-ministre de l’Industrie et des Mines avait été déjà condamné à la même peine de 20 ans de prison ferme, avec émission d’un mandat d’arrêt international, dans un précédent procès impliquant les propriétaires des projets automobile Iveco, Mohamed Baïri, et Kia, Hassan Larbaoui. La même peine a été également prononcée par le juge du Tribunal de Sidi M’Hamed contre deux autres accusés en fuite à l’étranger, à savoir l’épouse de Mourad Oulmi, Fatiha Benmoussa, et l’homme d’affaires, Amine Djerbou, qui devront, en outre, payer une amende de 8 millions de dinars chacun. Et, bien sûr, un mandat d’arrêt international a été émis contre eux.

Autre accusé à avoir écopé de la même peine requise par le Procureur, l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, à savoir 12 années de prison ferme, assortie de 2 millions de dinars, en plus de la saisie de tous ses biens. Tout comme Bouachouareb, Ouyahia a déjà été condamné dans les affaires Kia et Iveco à 15 années de prison ferme. Une sentence confirmée lors du procès en appel, alors que l’ex-chef de gouvernement emprisonné à El-Harrach est en train de battre des records de présence dans les salles d’audience où se tiennent les procès de gros scandales ayant mis à genoux l’économie nationale sous l’ère Abdelaziz Bouteflika. D’ailleurs Ouyahia tout comme Abdelmalek Sellal, où ils se relayaient pendant près de deux décennies à la tête de l’Exécutif, se trouvent actuellement sur le banc des accusés dans le procès de l’homme d’affaires Ali Haddad, qui se poursuivait hier, alors que le 1er juillet, il est appelé à retourner une nouvelle fois en salle d’audience, et sur le même banc, pour l’affaire Tahkout.

Pour sa part, Mourad Oulmi a été condamné à 10 années de prison ferme en plus d’une période de sûreté de 5 ans, assortie d’une amende de 8 millions de dinars, soit une peine d’incarcération moins lourde que celle requise par le Parquet général, à savoir 15 ans, assortie de la même amende. Mis en détention une semaine avant le début du procès, le frère du patron de Sovac, Khider Oulmi, a, pour sa part, été condamné à 7 ans de prison et une amende de 8 millions de dinars alors que l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, et l’ancien PDG du Crédit populaire algérien (CPA) Omar Boudhiab ont écopé chacun d’une peine de 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 1 million de dinars. Mais les deux frères Oulmi risquent de payer encore plus cher que les sentences prononcées contre eux, hier, par le juge chargé de l’affaire, sachant que la justice avait décidé, dès la finalisation de l’enquête judiciaire menée par le Tribunal de Sidi M’hamed, de saisir à titre conservatoire l’ensemble des biens détenus par Mourad, Khider ainsi que par leur troisième frère. Cette saisie est momentanée, avaient expliqué les avocats des accusés quelques jours avant l’ouverture de leur procès, précisant que cette démarche visait à barrer la route à toute tentative de vente de biens à laquelle pouvaient recourir les concernés. Cependant, la saisie définitive ne pourra s’effectuer qu’après la condamnation définitive des mis en cause, a-t-on souligné. Et à ce propos, des sources de Sovac nous ont fait savoir hier qu’ils comptaient sur les avocats de la défense pour introduire un appel.

Concernant les autres accusés, en l’occurrence Tira Amine, Alouane Mohamed, Nacereddine Djida, Boughrira Noureddine, Ouikane Djamel, Kasderli Abdelkrim, Benalga Mustapha et Abdoune Ismail, anciens cadres du ministère de l’Industrie et membres de la commission du crédit au niveau du CPA, la peine retenue est de 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, et à une amende de 200 000 DA. Abdelkrim Mustapha et Djenaoui Faouzi ont, eux, été acquittés. Les sociétés accusées dans cette affaire ont été également condamnées à des amendes s’élevant à 32 millions de dinars, avec obligation pour les accusés, Oulmi Mourad, sa conjointe et son frère Khider, ainsi que l’accusé Djarbou Amine et les sociétés morales, de verser un montant de dédommagement de quelque 2 256 milliards de centimes au profit du Trésor public. <