La militante sahraouie des droits humains, Aminatou Haidar, a été nominée pour le prix Nobel de la paix 2021 pour sa campagne pacifique en faveur d’un Sahara occidental indépendant, rapporte dimanche l’agence Reuters. Outre l’activiste sahraouie, la liste des nominés comprend également le dissident russe, Alexei Navalny, la militante pour le climat, Greta Thunberg, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et son programme COVAX et l’USTITIA, un groupe de juges polonais défendant les droits civils, selon l’enquête menée par Reuters auprès des législateurs norvégiens. Parmi les autres nominés figurent l’ancien président américain Donald Trump, mais aussi l’OTAN et l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Le Comité Nobel norvégien ne commente pas les nominations, gardant secret pendant 50 ans les noms des nominés non retenus. Mais ces derniers ont le choix de révéler leurs candidatures. Le nom du lauréat de l’édition de cette année sera connu en octobre prochain. La présidente de l’Instance sahraouie contre l’occupation marocaine (Isacom) avait reçu en 2019 le prix Nobel alternatif, décerné par la Fondation «Right Livelhood». Sa lutte pour l’indépendance de son pays, lui ont valu le surnom de «Gandhi sahraouie». Sa grande dignité et sa détermination ont font d’elle l’un des leaders les plus respectés au sein de la communauté sahraouie. A l’instar de nombreux autres militants sahraouis, Aminatou Haidar a été torturée et emprisonnée sans autre forme de procès. Quatre années de son existence se sont ainsi dilapidées dans une prison secrète et coupée du reste du monde. Malgré les menaces de mort et le harcèlement dont elle et ses enfants font les frais, Aminatou Haidar se bat sans relâche pour qu’une solution politique soit trouvée à l’un des plus longs conflits enlisés au monde, s’efforçant d’inculque .<

Articles similaires