La «Longue liste» des auteurs retenus pour participer à la septième édition du Prix littéraire Mohamed-Dib a été dévoilée par le Conseil du Prix littéraire, avec un total de 23 auteurs d’expressions, arabe, amazighe et française, a annoncé l’association «La grande Maison» sur sa page Facebook. L’évaluation des œuvres retenues ayant été maintenue malgré la situation d’urgence sanitaire causée par la pandémie de la Covid-19, une réunion du Conseil du Prix littéraire Mohamed-Dib s’est déroulée le 27 juin dernier en vidéoconférence, donnant lieu à des délibérations en faveur d’une dizaine d’œuvres en arabe, autant en français et trois en Tamazight. Hamid Abdelkader, Leila Amer, Abdel Mounaïm Ben Sayeh, Hakima Joumana Djeribiai, Mohamed Ftelina, Djillali Khellas, Nadjet Mezhoud, Djelloul Rahil, Abderrezak Touahria, constituent la liste des auteurs arabophones retenus. Trois auteurs d’expression amazighe, Naïma Benazzouz, Walid Sahli et Murad Zimu ont également été présélectionnés, de même pour leurs compatriotes francophones, Mohammed Abdellah, Abderrahmane Arab, Mustapha Benfodil, Hanane Bourai, Akram El Kebir, Kader Ferchiche, Abdelaziz Grine, Djalila Kadi Hanafi (Hajar Bali), Amina Mekahli, Rostom Djawed Touati et Younes Tounsi qui font partie de cette liste. L’agenda culturel réel ayant été affecté dans son ensemble par la pandémie du Coronavirus, les célébrations du Centenaire de la naissance de Mohamed Dib, qui devaient s’étaler le long de l’année 2020, ont dû être ajournées. Lors de la sixième session du Prix Mohamed-Dib, tenue en 2018, le jury a distingué les romans, «Moul El Hira» en langue arabe d’Ismail Ibrir, «Enza» de Sami Messaoudene en tamazight et «La défaite» de Mohamed Saadoune en langue française. Le Prix littéraire du nom du romancier algérien Mohamed Dib (1920-2003) vise à encourager les écrivains algériens d’expressions arabe, amazighe et français. L’association «la Grande Maison» recense, depuis sa création en 2001, quelque 250 adhérents répartis sur des activités du théâtre, dessin, photographie et écriture. <

