Synthèse Bouzid Chalabi

Le prix littéraire 2020 de l’Association France-Algérie (AFA), reporté en raison de la crise sanitaire, sera décerné à l’écrivain et billettiste Hakim Laâlam le 3 décembre prochain, à Paris, pour son recueil de nouvelles « L’homme-carrefour et autres histoires d’un pays impossible », éditions Frantz Fanon – Algérie.

Soulignons que l’AFA attribue chaque année, depuis la date de sa création en 1963, un prix littéraire destiné à faire découvrir un talent littéraire émergent ayant publié en langue française, en Algérie ou en France, un roman ou un recueil de nouvelles, évoquant la société algérienne contemporaine. L’AFA mentionne, par ailleurs, dans un communiqué transmis à notre Rédaction, qu’elle a été conçue afin de maintenir, après l’indépendance de l’Algérie, des liens féconds entre les sociétés française et algérienne. Cette même source indique que l’Association est née à l’initiative de Germaine Tillion, ethnologue et résistante française, avec le soutien du général de Gaulle et de plusieurs personnalités françaises. On lit également que l’AFA s’attache à valoriser les initiatives culturelles et la scène de création algérienne en les faisant connaître auprès du public français. « C’est donc dans ce cadre qu’elle attribue chaque année un prix » est-il expliqué. A propos de la cérémonie du prix littéraire, l’AFA souligne que c’est une occasion de consolider les liens d’amitié algéro-français. Elle aura lieu au Centre national du livre de Paris le vendredi 03 décembre 2021.

