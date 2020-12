Le Polonais Robert Lewandowski, attaquant vedette du Bayern Munich (Allemagne), a été désigné meilleur joueur de l’année 2020, jeudi, lors de la remise des prix Fifa « The Best » à Zurich. Lewandowski, meilleur buteur d’Europe et vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern, n’a jamais obtenu le Ballon d’Or, qui n’est pas organisé cette année à cause de la pandémie de coronavirus. Il a battu, pour une fois, les deux autres nominés, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, multiples lauréats du Ballon d’Or.

