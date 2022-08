Par Feriel Nourine

Après un premier jour de semaine marqué par une hausse qui a poussé les prix au-dessus des 105 dollars, le marché pétrolier a repris sa tendance baissière, hier, impacté par les craintes d’une récession et un nouveau confinement en Chine.

Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre s’échangeait à 102,75 dollars le baril à Londres, perdant 2,23%. A New-York, le West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en septembre cédait quant à lui 1,62%, à 95,44 dollars.

Mais en début d’après-midi, les prix ont dévissé de près de 5% glissant brièvement sous le seuil des 100 dollars le baril. Vers 14H40 GMT (16H40 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre perdait 4,69% à 100,16 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre baissait quant à lui de 4,38%, à 92,76 dollars.

«Le scénario est extrêmement familier», explique Tamas Varga, analyste chez PVM Energy. «C’est la récession contre la pénurie de l’offre, la baisse de la demande contre la baisse de la production», soutient-il. Et d’ajouter que la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, vendredi, a «confirmé les craintes de ceux qui s’inquiètent des perspectives économiques sombres induites par l’inflation», poursuit-il.

Pendant ce temps, les autorités chinoises ont confiné près de quatre millions d’habitants de la province située autour de Pékin, dans le but d’éviter tout emballement de l’épidémie de Covid-19 avant une grande réunion du Parti communiste chinois (PCC) à l’automne.

Côté gaz, les prix poursuivent leur recul, après les sommets atteints la semaine dernière, propulsés par les restrictions opérées par la Russie sur ses livraisons de gaz vers l’Europe Le TTF néerlandais, référence du marché européen, évoluait à 259,405 euros le mégawattheure (MWh).

Face à la crise énergétique qui secoue l’Europe, les ministres de l’Energie de l’Union européenne se retrouveront le 9 septembre autour de discussions d’urgence.

«Je convoque une réunion extraordinaire du Conseil de l’Energie. Nous nous réunirons à Bruxelles le 9 septembre. Nous devons réparer le marché de l’énergie», a déclaré lundi le ministre tchèque de l’Industrie et du Commerce, Jozef Sikela, dont le pays assure actuellement la présidence de l’Union. «La solution au niveau de l’UE est de loin la meilleure que nous ayons», a-t-il ajouté.

L’Europe s’efforce de réduire sa dépendance du gaz russe qui constitue l’essentiel des importations pour de nombreux pays. Entre manque de gaz et prix qui flambent, l’UE éprouve d’énormes difficultés à manœuvrer, alors que les craintes d’une pénurie durant l’hiver prochain se font de plus en plus pesantes. Ce qui a déjà poussé Bruxelles à dégager un plan de réduction de 15% la consommation de gaz dans l’UE qui débutera en septembre, afin de permettre le renforcement des réserves de gaz de l’UE en prévision d’un hiver qui risque d’être rude.

En ce sens, les Etats membres de l’UE lancent des campagnes d’économie d’énergie pour limiter la hausse des factures, notamment en réduisant la climatisation, en éteignant les écrans publicitaires lumineux la nuit et en interdisant le chauffage des piscines privées. n

