Le ministère de la Communication a lancé, hier, un appel à candidature pour le «Prix du président de la République du Journaliste Professionnel», dans sa 7ème édition, pour l’année 2021, qui sera décerné à l’occasion de la Journée nationale de la Presse, célébrée le 22 octobre de chaque année. La date limite du dépôt des dossiers, pour cette édition dont le thème est «Les Médias entre la liberté et la responsabilité», est fixée au 16 octobre 2021, précise le ministère, qui souligne, à l’occasion, les principaux objectifs de ce prix institué par le décret présidentiel n 15-133 du 21 mai 2015, en signe de reconnaissance aux «valeurs et parcours du journaliste algérien, durant la Guerre de Libération nationale et d’appui aux efforts des professionnels de la presse nationale». Le prix vise à «encourager et à promouvoir» la production journalistique nationale sous toutes ses formes, à «stimuler» l’excellence, la création et la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite et aussi à «récompenser» les meilleures œuvres individuelles ou collectives, ayant trait à la thématique retenue». Concernant les catégories du prix, le ministère de la Communication cite l’information écrite: la nouvelle de presse, l’article de fond, la critique, l’éditorial, le reportage ou l’enquête publiés par un organe de presse écrite national, public ou privé et l’information télévisuelle: reportages, enquêtes d’investigation, documentaires, bandes d’actualités filmées ou autre et la séquence (images informatives et audiovisuelles), produite et diffusée par les chaînes de télévision nationales publiques ou privées». Il s’agit également de «l’information radiophonique: émission d’information, reportages, enquêtes et autres, produite et diffusée par les chaînes de radiodiffusion nationales publiques ou privées. Le prix concerne également la presse électronique pour choisir la meilleure œuvre d’information diffusée sur le net ainsi que l’illustration: photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse nationale, public ou privé. A propos des conditions de participation, le postulant doit être de nationalité algérienne et âgé de 30 ans au moins. Il doit également justifier de l’exercice continu de la profession dans l’organe de presse depuis, au moins, trois (3) ans et ne pas être membre du jury. Il est souligné, également, que le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou collectif. Il est rappelé par la même occasion que les lauréats du Prix du Journaliste Professionnel dans ses différentes catégories «ne sont pas autorisés à participer au concours pour une durée de trois (3) années». «Le candidat n’est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre, à l’exception du prix d’illustration dont le nombre peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins ou caricatures de presse», explique le ministère de la Communication, qui fait savoir que les œuvres présentées doivent faire l’objet de diffusion ou de publication par «un organe de presse national durant la période octobre2020/ octobre 2021». Il est indiqué par ailleurs, que les dossiers de participation seront adressés au président du jury du Prix du président de la République du journaliste professionnel au ministère de la Communication, avenue des 3 frères Bouaddou, Bir Mourad Rais, Alger, par voie postale ou par dépôt au bureau d’ordre général (B.O.G) du ministère.

