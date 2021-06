Les lauréats du Prix du président de la République « Ali-Maâchi » pour les jeunes créateurs dans les catégories danse chorégraphique et Arts Plastiques ont été dévoilés mardi, lors de la cérémonie célébrant l’événement, organisée à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih. Les distinctions de la catégorie » danse chorégraphique « , ont été remises aux lauréats par la ministre de l’Environnement, Dalila Boudjemaa. Ainsi, le premier prix est revenu à Khaled Kechar pour son interprétation dans « Hibr âala waraq » (contemporain) , alors que la deuxième et troisième place de ce prix ont été décernés, respectivement à Nour El Houda Ghenoumet pour sa prestation dans « Ya loukan » (et si / chanson) et Mohamed Adlane Mezit pour la chorégraphie qu’il a exécutée au titre de « Rissalet insen » (contemporain). Les distinctions de la catégorie, « Arts plastiques », ont été remises par le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Réda Tir. Ainsi, le jury présidé par le romancier, poète et journaliste Smail Yabrir, et qui compte parmi ses membres, les artistes plasticiens, Fethi Hadj Kacem et Said Debladji, a, par ailleurs, décerné, le premier prix de cette catégorie à Ahmed Zerkaoui, pour son rendu, intitulé « El Mahkama ». Le deuxième prix a été attribué à Amina Hadjer Mihoub pour son travail qu’elle a titré, « El âyla », alors que la troisième place de ce prix est revenue ex aequo à, Abderrahmane Ishak Bensalah pour « Les anges de la terre » et Abdenour Debbabi pour « Le joueur de guitare ».

