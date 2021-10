Le roman «Lettre d’un inconnu» de l’auteur algérien Youssef Bendekhis a été doublement primé dimanche à Paris du «Grand prix du manuscrit francophone» et du «Prix du roman» de la 9ème édition de la Journée du manuscrit francophone, annoncent les organisateurs. En l’absence du lauréat, le prix lui a été décerné lors d’une cérémonie de remises des prix de la 9e édition de la J2ournée du manuscrit francophone, organisée à Paris, sous la présidence de l’écrivain algérien Yasmina Khadra. «Lettre d’un inconnu» relate l’histoire de Radia, la quarantaine, qui depuis le décès de sa mère, s’était résignée à vivre dans la monotonie. N’ayant plus aucune attache sentimentale hormis celle qui la lie à sa famille proche ou quelques amies intimes, elle refuse de laisser son imagination proliférer et la dévier de la réalité qui, parfois, s’avère trop rude, selon le résumé du roman, mis en ligne. Plusieurs autres manuscrits d’auteurs algériens dont «L’effondrement des Mondes» de Nazim Anis Bouzidi, «Une épine au pied» de Abdelkrim Tazarourte, « Le fantôme du 18 avril» de Mehdi Boukhalfa, ou encore «Ce que mon soi doit à mon choix» de Saber Ouazine, ont participé à à la compétition. Organisé depuis 2013 par les Editions du Net (France), la Journée du manuscrit francophone distingue chaque année des manuscrits (roman, poème, nouvelle, essai, témoignage) et prend en charge les frais liées à la publication. Depuis sa création, l’évènement a permis à plus de 3000 auteurs de publier leurs livres, selon les organisateurs. (APS)

