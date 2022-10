Par Feriel Nourine

La libération imminente du cahier des charges relatif à l’activité de concessionnaires automobiles devrait permettre, enfin, de faire avancer un dossier qui cale depuis au moins trois ans, livrant le marché du véhicule neuf à une pénurie dont les grands bénéficiaires auront été les revendeurs multimarques.

Ces derniers ne se sont pas gênés de tirer un profit maximal d’une telle situation, faisant monter les prix à des sommets impossibles à atteindre pour la quasi-majorité des Algériens.

Un rapport offre-demande tellement déséquilibré que même le marché de l’occasion s’est aligné, lui aussi, sur des prix qui dépassent nettement ceux du neuf, de surcroît appliqués sur des véhicules de plusieurs années d’âge. Face à ces données, et à un marché de l’automobile déstabilisé, l’annonce, en Conseil des ministres, du retour aux importations de véhicules neufs par les concessionnaires aura eu l’effet d’un véritable soulagement parmi de nombreux Algériens qui aspirent à acquérir un moyen de locomotion à prix conforme à la logique du marché et non soumis à un conjoncture fabriquée par une pénurie qui n’a que trop duré.

En ce sens, les interrogations sur les grilles tarifaires qui seront appliquées dans les showrooms des concessionnaires n’ont pas tardé à suivre cette annonce, après avoir été déclenchées, quelques jours auparavant, par l’autre annonce relative à l’accord-cadre signé entre le gouvernement algérien et le groupe Stellantis pour la production de véhicules Fiat en Algérie.

Les premiers véhicules du constructeur italien sont attendus pour 2023 à des prix que tout le monde espère aptes à réconcilier le marché avec la réelle raison commerciale, loin de la loi de la jungle appliquée actuellement par les revendeurs multimarques. Des responsables du groupe Stellantis ont déjà rassuré sur ce sujet, sans pour autant s’y attarder.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, s’est montré, lui aussi, rassurant en indiquant que les prix des véhicules importés en Algérie seraient «raisonnables» et obéiraient à la loi de l’offre et de la demande. «Les prix des véhicules importés obéiront à la loi de l’offre et de la demande», a-t-il déclaré.

Qu’en est-il du côté des opérateurs qui attendent l’agrément leur donnant droit à activer dans l’importation de véhicules neufs ? Depuis qu’ils attendent le fameux sésame, ces derniers n’ont cessé d’exprimer leur disponibilité à assumer leurs responsabilités commerciales et autres dans un marché qui n’a que trop souffert des piètres prestations fournies par le passé, avant l’arrêt de l’importation de véhicules neufs, en 2017.

Concernant les prix des véhicules qu’ils importeraient, ces opérateurs avaient même promis d’adopter une démarche commerciale raisonnable. Mieux encore, le Groupement des concessionnaires automobiles (GCA), dont la composante n’a jamais été rendue publique, avait même annoncé, en février dernier, que des véhicules d’entrée de gamme seraient mis à la disposition du client algérien au prix de 990 000 dinars. Il s’agira d’un modèle asiatique doté d’un bloc moteur 3 cylindres de 800 CC. «Le Client n’aura donc pas à supporter les frais de transport du véhicule», avait souligné le groupement, estimant ces frais à 700 dollars pour les voitures en provenance d’Asie et de 500 euros pour celles importées d’Europe.

Le GCA a réitéré ses engagements dans la lettre qu’il a adressée au président de la République, lundi dernier, suite aux décisions prises dans le cadre du dossier, notamment celle ayant trait à la libération du cahier des charges portant sur l’importation de véhicules neufs. Néanmoins, aucune précision sur la politique tarifaire qui sera appliquée pour ce type de véhicules n’a été fournie. Le groupement a, en effet, mis en avant sa satisfaction de la vision «perspicace dans le processus d’importation de voitures et de l’industrie automobile en Algérie», promettant à l’adresse du chef de l’Etat de «réaliser le service auquel vous aspirez à servir l’intérêt public, notamment en ce qui concerne la fourniture de services après-vente, la garantie au client et la fourniture de pièces de rechange suffisantes pour approvisionner les voitures des clients importées et fabriquées localement».

L’intérêt public passe également par le prix des véhicules qui seront proposés au client algérien. Et sur ce registre, le débat en cours sur les prix fait automatiquement poser la question quant à la capacité des concessionnaires retenus à tenir leurs engagements. <

