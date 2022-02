Les prix des pâtes alimentaires et du couscous ont enregistré une baisse allant parfois jusqu’à 50% à travers l’ensemble du territoire national, a constaté dimanche avec “satisfaction”, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, dans un communiqué. Le ministère a rappelé qu’après avoir pris en charge le dossier de la vente du blé dur, dans un contexte mondial caractérisé par une augmentation sans précédent des prix des blés, et avec l’accord du Premier ministère, a autorisé l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) à vendre le blé dur aux fabricants de pâtes à un prix subventionné. Il a souligné que cette décision fait suite à une réunion conjointe avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, et les opérateurs transformateurs, qui, selon le communiqué, ont respecté leurs engagements de baisser les prix des produits cités. Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a qualifié cette baisse des prix des produits alimentaires de large consommation de “bonne nouvelle” pour les consommateurs et les chefs de famille.

