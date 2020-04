Alors que les prix à la consommation poursuivent leur augmentation sans répit, avec des pics qui mettent chroniquement le feu aux étals, l’Office national de statistiques (ONS) continue, de son côté, à rendre compte de taux d’inflation modérés qui tranchent avec la réalité du terrain ou les économistes et leurs évaluations.

Ainsi, pour le mois de mars dernier, l’ONS a enregistré une inflation annuelle de 1,8%, soit le même taux enregistré pour le mois précédent, indique-t-il dans son rapport mensuel consacré au suivi des prix à la consommation.

Pour rappel, l’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à mars 2020 est le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant du mois d’avril 2019 à mars 2020 par rapport à la période allant d’avril 2018 à mars 2019. Quant à l’évolution de l’indice du prix du mois de mars 2020 par rapport à celui du mois février 2020, elle affiche une hausse de 1,2%, précise l’ONS. Entre janvier et février, cette évolution avait connu une légère baisse de 0,6%, avait indiqué l’ONS dans un précédent rapport.

Bien-sûr, et comme il est de coutume, la tendance haussière des prix enregistrée entre le second et le troisième mois de l’année en cours a été provoquée essentiellement par les biens alimentaires dont les prix ont poursuivi leur montée, comptabilisant un plus de 2,5% entre février et mars dernier, indique encore la même source, soulignant que ce sont les produits agricoles frais qui ont enregistré la plus forte hausse des prix durant cette période, soit + 5,1%. Une augmentation générée principalement par l’augmentation des prix de certains produits, notamment la viande de poulet (+2,8%), les légumes (+19,2%) et la pomme de terre (+12,9%), précise-t-elle.

Quant aux produits alimentaires industriels, leurs prix ont connu une hausse modérée de + 0,1% durant le mois de mars dernier et par rapport au mois de février 2020, selon l’Office.

Les prix des produits manufacturés ont accusé une croissance de 0,5%, alors que ceux des services ont connu une stagnation.

Par groupe de biens et de services, les prix des groupes « santé hygiène corporelle » ont enregistré une hausse de 0,2 %, ceux des « transport et communication », une variation haussière de 0,4%

et ceux du groupe divers

de +0,7%.

L’ONS relève, par ailleurs, que le reste des biens et services s’est caractérisé, soit par des variations modérées, soit par des stagnations.

Pour rappel, le taux d’inflation en Algérie avait atteint

2% en 2019.

