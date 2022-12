Synthèse de Feriel Nourine

Aucune mesure ne semble en mesure d’arrêter la hausse des prix à la consommation dont l’impact continue à se vérifier sur le pouvoir d’achat du citoyen en réduisant de l’impact des relèvements de salaires dont ce dernier est destinataire.

Durant le mois d’octobre dernier, la wilaya d’Alger a vu ces prix augmenter de 0,7% par rapport à septembre, selon l’indice de l’Office national des statistiques (ONS) qui est établi sur la base de l’observation des prix effectuée auprès d’un échantillon de 17 villes et villages représentatifs des différentes régions du pays, précise l’ONS.

Néanmoins, cette hausse n’égale pas celle observée en octobre 2021 et dont le taux était de 1,3 par rapport à septembre de la même année, note l’office.

Ce qui n‘a pas pour autant eu d’effet palpable sur l’inflation qui est montée en flèche ces derniers mois à Alger. Pour preuve d’une inflation visiblement incontrôlable au niveau des espaces commerciaux algérois, au mois d’octobre 2022 et par rapport au même mois de l’année 2021, l’évolution des prix à la consommation est de +8,1%. Le rythme d’inflation annuel (novembre 2021 à octobre 2022 / novembre 2020 à octobre 2021) est de +9,3%

L’augmentation des prix d’octobre dernier est à mettre en premier lieu sur le compte des produits alimentaires, lesquels affichent une augmentation de 1,4%, indique l’ONS, précisant que cette tendance est essentiellement le résultat des prix des produits agricoles frais qui ont grimpé de 2,6%, portés par des augmentations «plus ou moins importantes relevées au niveau des légumes et des fruits, respectivement (+9,3% et +15,4%), et à un degré moindre de la viande rouge (+2,6%)», ajoute la même source.

La hausse des prix des produits alimentaires est plus élevée en octobre que celle observée au mois précédent (+0,9%). Néanmoins, elle reste de moindre ampleur que celle relevée au mois d’août (+3,5%).

De leur côté, les prix des produits alimentaires industriels se sont contentés d’«une hausse modérée» de 0,3% durant la période référence, alors que les prix des produits manufacturés enregistrent une légère augmentation de 0,2%, relève l’office.

Sur un autre registre, les produits manufacturés ont suivi la même tendance haussière, mais légère de 0,2%, contrairement aux services dont les prix ont marqué une légère baisse de 0,1%, indique encore l’ONS, soulignant qu’en octobre 2022, et par rapport au même mois de l’année précédente, le niveau moyen des prix des produits manufacturés évolue de +7,1% et celui des services de +3,5%. n

