L’indice brut des prix à la consommation de la ville d’Alger a enregistré une baisse de 0,6% en décembre 2021 par rapport au mois précédent, a indiqué l’Office national des statistiques (ONS) dans son dernier rapport.

Cette tendance, qui intervient pour le deuxième mois consécutif (respectivement -0,3% et -0,6%), traduit une baisse des prix des biens alimentaires (-1,9%), une augmentation des produits manufacturés (+0,6%) et une légère hausse des services (+0,1%), souligne l’ONS.

Les produits agricoles frais accusent une décroissance de 4,0%, résultat de la chute des prix de la volaille (-9,3%), des fruits (-23,2%) et de la pomme de terre (-15,0%), ajoute l’office, notant qu’en revanche, des relèvements de prix caractérisent les légumes (+4,5%), les œufs (+1,2%), la viande rouge (+1,0%) et les poissons (+10,5%).

De leur côté, les produits alimentaires industriels ont observé une évolution de +0,2%, poursuit la même source

Corrigé des variations saisonnières, l’indice des prix à la consommation enregistre une baisse de près de 0,7% en décembre 2021 par rapport au mois précédent.

Par rapport au même mois de l’année 2020, les prix à la consommation marquaient une augmentation de 8,5%. Les biens alimentaires se distinguent par une croissance de 12,5% avec +13,9% pour les produits agricoles frais et +11,1% pour les produits alimentaires industriels. Les biens manufacturés et les services enregistrent des hausses respectives de 6,7% et 2,7%.

« En 2021 et comparativement à 2020, une tendance haussière caractérise l’ensemble des biens et services, notamment les produits alimentaires dont la variation des prix passe de +0,2% en 2020 à +10,1% en 2021. Cette évolution a fortement influé sur la variation du rythme global d’inflation dont le taux passe de +2,4% en 2020 à +7,2% en 2021 », lit-on encore sur le même rapport.

Par catégorie de produits, l’ONS indique que les prix des biens alimentaires enregistrent une baisse de 1,9% en décembre 2021 par rapport au mois précédent qui s’est caractérisé, également, par une variation négative (-1,6%).

Les produits agricoles frais accusent une décroissance de 4,0%, résultat de la chute des prix de la viande blanche (-9,3%), des fruits (-23,2%) et de la pomme de terre (-15,0%). Le reste des produits se caractérise par des hausses plus ou moins importantes.

Les biens alimentaires industriels inscrivent une variation de +0,2% en décembre 2021 par rapport au mois précédent.

En décembre 2021 et par rapport à décembre 2020, l’évolution des prix des biens alimentaires est de +12,5% avec +13,9% pour les produits agricoles et +11,1% pour les produits alimentaires industriels, est-il, en outre relevé par l’office.

Quant aux produits manufacturés non alimentaires, ils enregistrent une évolution de +0,6% en décembre 2021 par rapport au mois écoulé, ceux des services, un taux de +0,1%.

Durant le même mois, et par rapport au même mois de l’année précédente, la croissance des prix des produits manufacturés est de 6,7%, celle des services de 2,7%.

