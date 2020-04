Les médecins et paramédicaux de l’EPH de Collo (Skikda) comptent observer aujourd’hui une action de protestation en raison de leur privation de la prime de contagion, instaurée par le Président de la République, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Dans un communiqué daté du 27 avril, adressé à la Direction de la santé et de la population (DSP) de Skikda, au ministère de la Santé, au directeur de l’EPH Collo et au wali de Skikda, les bureaux locaux du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP), du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP), et de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) de Skikda décrient «l’exclusion» de la grande majorité des praticiens de l’EPH de Collo de la liste nominative des praticiens «concernés par la prime exceptionnelle». Cette «exclusion» semble engendrer «mécontentement et malaise» qui a conduit à une action de protestation en plein coronavirus et qui pourrait dégénérer, alertent lesdits syndicats.

Les trois syndicats imputent la «responsabilité» des conséquences négatives sur le bon fonctionnement des services dans cet établissement de santé à l’administration et au directeur dudit EPH. Lesdits syndicats appellent ainsi à la «clairvoyance» et exigent de l’EPH de revoir la liste nominative des praticiens concernés par la prime exceptionnelle en se concertant avec son partenaire social.

Il y a lieu de préciser que le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avait expliqué que la prime promise par Abdelmadjid Tebboune, dédiée au personnel de la santé, ne sera versée qu’à ceux qui la méritent, à savoir les équipes soignantes qui s’occupent des patients atteints du Covid-19 et à ceux qui risquent quotidiennement leurs vies face à cette situation exceptionnelle. Ces déclarations ont suscité la colère de plusieurs professionnels de santé. Le SNPSP avait réclamé des explications de la tutelle au sujet des conditions d’établissement de la liste nominative et alerté que l’établissement de ces listes nominatives avec «célérité, sans aucune précision et sans accompagnement» du ministère, engendrera malaise et colère dans les rangs des praticiens de la santé, alors que cette situation de crise sanitaire exige en particulier «de maintenir l’unité des rangs au sein du secteur et renforcer le front de la lutte contre l’épidémie». Jusque-là, des actions de protestation ont été enregistrées dans plusieurs établissements de santé du pays depuis la propagation du coronavirus, mais pour réclamer des moyens de protection. Des observateurs craignent que la prime exceptionnelle censée encourager les professionnels de santé perturbera plutôt le fonctionnement du secteur en plein Covid-19.

