Le ministre de la Sant, Abderrahmane Benbouzid a appelé, hier mardi à Alger, à la nécessité d’œuvrer pour hisser le système de santé à des «niveaux supérieurs», notamment en ce qui concerne la prise en charge des patients et la fourniture des soins nécessaires, a indiqué un communiqué du ministère. Présidant la cérémonie d’installation de la nouvelle directrice générale du Centre national de toxicologie (CNT), Dr. Nadia Alam, le ministre de la Santé a relevé l’importance de «conjuguer les efforts en vue de la relance du secteur et de la promotion du système de santé à des niveaux supérieurs, notamment en ce qui concerne la prise en charge optimale des patients et la fourniture des soins nécessaires». A cette occasion, M. Benbouzid a salué les efforts déployés en matière de gestion du CNT. De son côté, la nouvelle directrice générale du Centre a remercié le ministre de la Santé pour la confiance placée en sa personne, exprimant «sa pleine disponibilité à travailler selon une stratégie fondée sur l’amélioration et le développement de la performance du centre et la continuité dans le travail accompli».

Articles similaires