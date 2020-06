Dans le cadre de la prise en charge de l’accouchement, « des conventions avaient d’ores et déjà été signées avec neuf cliniques privées au mois de mai dernier, en attendant onze autres cliniques actuellement à l’étude » avec la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas), a fait savoir son Directeur général, Abderrahmane Lahfaya.

La signature de ces conventions vient en application du décret exécutif 20-60 du 24 mars 2020 définissant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les Etablissements hospitaliers privés (EHP) pour la prise en charge de l’accouchement, a rappelé M. Lafaya, soulignant qu’à travers cette démarche, la Cnas vise « l’accompagnement des femmes enceintes assurées sociales » ayant droit aux prestations de la Cnas qu’il dirige et de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos).

Il s’agit surtout d’améliorer la prise en charge des femmes enceintes dans les zones déshéritées, a-t-il poursuivi, notant que depuis l’entrée en vigueur de la convention, la Caisse a été destinataire de plus de 700 demandes de cette formule de prise en charge. S’exprimant sur « les critères d’éligibilité à la convention », M. Lahfaya a fait savoir que les cliniques privées devaient impérativement réunir les conditions nécessaires à l’exercice de cette activité selon les normes internationales. Comprendre que ces établissements sanitaires doivent « disposer de médecins dans plusieurs spécialités, dont la gynécologie, l’obstétrique, la néonatologie et la réanimation et d’une équipe paramédicale assurant sans interruption les soins nécessaires aux femmes enceintes conformément aux dispositions de la convention », a-t-il expliqué. L’intervenant a également fait savoir que les concernées peuvent télécharger un formulaire justifiant leurs droits aux prestations, et ce, depuis la plateforme de la Cnas. Il précisera que la clinique ne peut en aucun cas leur demander un paiement supplémentaire. Dans le cas des césariennes programmées, le premier responsable de la Cnas a indiqué que celles-ci sont soumises à « l’accord préalable » de la Cnas ou de la Casnos, et ce, après « recommandation motivée du médecin traitant ». Quant aux césariennes non programmées, elles sont prises en charge « conformément aux procédures du contrôle médical a posteriori », a-t-il précisé, avant de faire remarquer que ces prestations dont bénéficient les femmes lors de l’accouchement sont faites selon le prix forfaitaire fixé à 100% dans le cadre du système du tiers-payant via la carte Chifa.



Plus d’un million d’accouchements en 2019

Selon les statistiques du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, plus d’un million d’accouchements ont été enregistrés en Algérie, en 2019, entre structures sanitaires publiques et privées. Au détail près, les accouchements enregistrés ont atteint 1 035 023 cas l’année dernière, dont 879 017 accouchements dans les Etablissements hospitaliers publics (EPH), soit 85% du nombre global, et 156 006 accouchements dans les Etablissements hospitaliers privés (15%). La tutelle a, par ailleurs, enregistré quelques 731 412 accouchements naturels, soit 70,67% et 303 551 césariennes, soit 29,32%, indique-t-elle.

Concernant le nombre de structures dédiées aux accouchements, la même source fait part de 241 services, d’une capacité de 9 986 lits, et 420 services d’obstétrique de proximité (3 270 lits) pour la prise en charge des grossesses normales pour le secteur public. Quant au service privé, il dispose de 145 établissements hospitaliers autorisés à exercer la gynécologie-obstétrique sur 202 établissements en exercice, poursuit-elle. A noter aussi que le nombre de praticiens en gynécologie-obstétrique dans le secteur privé s’élève à 1 615 contre seulement 657 praticiens dans le secteur public, sachant que 9 accouchements sur 10 sont réalisés dans les EHP. n