A l’occasion de l’organisation du «Printemps photo», événement annuel qui se déroule au printemps dans le Ksar de Beni Isguen, à Ghardaïa, la fondation «TadArt» organise pour sa cinquième édition un concours photographique sous le thème dédié au sujet de la diversité et la différence, «Difference is Diversity» annoncent les organisateurs dans un communiqué. Concernant les conditions de participation, les photographes désirant participer doivent au préalable remplir un formulaire en ligne, dont le lien est disponible sur la page officielle de la fondation sur Fb : Tadart. Quant à la photo, elle devra être décrite (en français, arabe, anglais ou alors en tamazight). La photo doit également ne pas comporter de signature ou le nom du photographe.

Les photos sélectionnées seront exposées lors du «Printemps photo» à la salle d’exposition de Beni Isgen, du 29 au 31 mars prochain. En parallèle, des animations, des ateliers et des communications, seront assurées par les participants et des spécialistes de l’art photographique. Les organisateurs soulignent que «cette manifestation permettra de découvrir des photographes talentueux, à travers un concours où seront sélectionnées les meilleures photos et exposées durant l’évènement». A propos de la thématique de cette année, il est expliqué dans le communiqué que «dans le monde économique, celui de la consommation, la mondialisation a produit de l’uniforme ! Dans le patrimoine et la culture, face à l’homogénéisation, créée par cette mondialisation économique, et grâce à la différence positive et à l’enrichissement, le monde est en train de reproduire sa propre diversité», estimant ainsi que «cette diversité est indispensable pour la définition de nos identités non identiques». De ce fait, la différence est un phénomène qui peut exister dans tous les aspects de la vie. Ainsi, chaque différence est une diversité, «si on la considère comme une richesse, comme elle peut être un conflit si on l’aperçoit comme contraste.»

Pour les candidats intéressés par le concours, ils sont invités à travers les éléments d’une photo de «partager une sorte de différence ou de diversité, dans un sujet qu’ils croisent souvent ou qui les fascine. Le sujet de la photo doit porter sur les idées de la différence et la diversité, il peut être humain, naturel ou bien conceptuel, accompagné d’une légende qui illustre et explique le concept». K. A.

