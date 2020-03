Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a fait état, jeudi, de mesures préventives à travers toutes les mosquées pour éviter la propagation du Coronavirus rapporte l’APS.. Selon la même source, les imams ont été instruits d’ « accourcir au maximum le prêche de la prière de demain vendredi« , tout en abordant le thème des mesures préventives et l’importance de l’hygiène et des ablutions. Il leur a été également demandé de demander au « public » d’éviter de se serrer la main ou de s’embrasser car « n’étant pas une obligation ». De même qu’il a invité les malades chroniques de s’abstenir de se rendre aux mosquées et de consulter les services spécialisés en cas de symptômes manifestés du Covid-19. M. Belmahdi a appelé également à considérer cette pathologie tout comme les autres maladies, à éviter « la panique » et à éviter les regroupements dans les mosquées et les espaces mitoyens..

