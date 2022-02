Les IXe Jeux de la Francophonie, initialement prévus en 2022 en République démocratique du Congo (RDC), ont été reportés à 2023, a annoncé mardi l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui a par ailleurs suspendu le Burkina Faso de ses instances après le coup d’Etat militaire.

Le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) «s’est prononcé pour le report d’une année des IXe Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Kinshasa en 2023 à une date encore à préciser au regard de l’agenda sportif international», selon un communiqué publié à l’issue d’une réunion en visio-conférence.

La RDC, désignée en 2019, devait organiser ces Jeux en 2021, avant que la pandémie n’oblige à un report à 2022, puis, désormais, à 2023, selon la recommandation du CPF, un des organes de direction de l’OIF avec le Sommet et la Conférence ministérielle.

La précédente édition, tenue en Côte d’Ivoire en 2017, avait réuni pendant dix jours près de 3.500 participants dont 2.500 jeunes athlètes et artistes venus de 53 pays.

L’OIF a par ailleurs décidé de «suspendre le Burkina Faso des instances de la Francophonie» après le coup d’Etat militaire du 24 janvier.

«Le CPF exige la libération immédiate et sans condition du président Roch Marc Christian Kaboré» renversé par les militaires, exhorte le communiqué.

L’organisation «maintient toutefois les programmes de coopération multilatérale francophone en soutien au processus de rétablissement de l’ordre constitutionnel et démocratique ainsi que ceux bénéficiant directement aux populations civiles», précise le texte.

L’OIF a ajouté que «le déficit de démocratie et de sécurité dans l’espace

francophone» a été inscrit à l’ordre du jour de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), qui se tiendra le 16 mars à Paris, alors que plusieurs pays francophones africains ont connu des coups d’Etat récemment, comme le Mali ou la Guinée.

Articles similaires