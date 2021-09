Par Sihem Bounabi

Annoncée pour ce mois de septembre, la production du vaccin anti-covid en Algérie est finalement reportée de plusieurs semaines. Selon le communiqué des services du Premier ministère qui a sanctionné les travaux de la réunion gouvernementale , samedi dernier, le ministre de l’Industrie Pharmaceutique a annoncé un retard de livraison du précieux antidote par Saïdal. «Une série de négociations engagées par le Groupe Saidal avec ses partenaires ont été sanctionnées par la signature de contrats de partenariat», assurant que «tous les moyens ont été mobilisés pour faire réussir ce projet dont l’entrée en production est prévue pour les prochaines semaines», indique le communiqué. Pour rappel, le président de la république Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres qui s’est déroulée, le 22 août dernier, avait insisté sur «l’impératif d’accélérer le projet de production de vaccins en Algérie» pour relever le défi de vacciner massivement la population. Au mois de juillet également, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed avait annoncé que le groupe pharmaceutique public Saidal compte produire à partir de septembre 2,5 millions de doses de vaccins anti-Covid par mois, de type Spoutnik V ( retardé pour des raisons de process) et Sinovac.

Cette capacité de production, avait-il dit, pourra être augmentée en faisant appel à l’une des huit autres unités de production équipées et homologuées en Algérie pour réaliser le procédé de répartition aseptique «fill & finish» adopté, dans un premier temps, pour la production de ces deux vaccins. Il avait également affirmé auparavant au mois d’avril dernier que «Nous serons au rendez-vous à la rentrée prochaine. En septembre, nous serons prêts à produire un vaccin».

Au final , Saïdal ne sera pas au rendez-vous tant attendu de ce mois de septembre. Un retard d’autant plus délicat à gérer que pour vacciner 70% de la population, il faudrait un minimum de 50 millions de doses de vaccin dans les trois prochain mois, selon les experts. <

