Une enveloppe de 8 millions de DA a été dégagée sur le budget de wilaya de Tizi-Ouzou pour l’acquisition de moyens de protection contre le Coronavirus au profit du corps de la Protection civile, a-t-on appris samedi du chargé de communication de la wilaya, Mokrane Aouiche. Le montant est destiné à l’acquisition de consommables de protection contre la Covid-19 tel que les blouses, bavettes, solutions désinfectantes afin que les équipes d’intervention de la Protection civiles, qui sont exposées au risque de contamination, puissent bénéficier des mêmes moyens de prévention que celui du personnel hospitalier, a indiqué M. Aouiche. Une consultation a été lancée pour le choix des fournisseurs afin d’acheter le matériel dans les plus brefs délais, a-t-on ajouté de même source. De son côté, la direction de la Protection civile qui a déjà sensibilisé ses éléments sur la conduite à tenir afin de se protéger d’une éventuelle contamination au coronavirus, a renforcé, depuis l’apparition de la pandémie, les opérations de désinfection de tous les moyens d’intervention, a-t-on appris auprès du chargé de communication de ce corps constitué, le capitaine Kamel Bouchakour. Par ailleurs, plusieurs unités de la Protection civile à l’instar de celles de Makouda, Iboudrarene, les Ouacifs et autres, ont lancé, sur initiative des chefs d’unités, des opérations de désinfection dans leurs localités. Dans d’autres communes, ils participent activement aux actions de nettoiement et de désinfection organisées par les comités de villages et le mouvement associatif. n

