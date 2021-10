Le ministère de la Défense nationale a apporté hier un démenti «catégorique» aux informations relayées par des médias selon lesquelles des sous-marins relevant des Forces navales algériennes auraient détecté et pourchassé un sous-marin étranger se trouvant près des eaux territoriales nationales, et ce, durant le déroulement de l’exercice naval combiné «RADAA 2021», assurant que ledit exercice n’a enregistré «aucun incident et encore moins celui évoqué par ces médias».

«Des sites électroniques et certains titres de la presse nationale ont relayé une information selon laquelle des sous-marins relevant de nos Forces navales auraient détecté et pourchassé un sous-marin étranger se trouvant près des eaux territoriales nationales, et ce, durant le déroulement de l’exercice naval combiné RADAA 2021, exécuté au niveau du polygone de tir naval de la Façade maritime Ouest en 2ème Région militaire durant la période du 29 au 30 septembre 2021 et auquel ont participé plusieurs unités flottantes de nos Forces navales», indique un communiqué du MDN.

A ce titre, le ministère de la Défense nationale «apporte un démenti catégorique à l’ensemble de ces informations rapportées par ces médias et assure que ledit exercice naval, exécuté avec un grand succès par l’équipage du sous-marin “Djurdjura”, n’a enregistré aucun incident et encore moins celui évoqué par ces médias», ajoute la même source.

En outre, le ministère de la Défense nationale invite l’ensemble des médias nationaux à se rapprocher de ses services compétents pour s’assurer de la véracité de ce genre d’informations avant leur publication afin d’éviter d’induire en erreur l’opinion publique, conclut le communiqué. (APS)

