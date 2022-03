Pressés par les Occidentaux de montrer plus de solidarité envers l’Ukraine envahie par la Russie, deux pays stratégiques du Golfe, le Qatar et l’Arabie saoudite, ont regretté samedi le manque d’attention portée aux conflits du Moyen-Orient ces dernières décennies.

Riche en hydrocarbures, les pays du Golfe, proches des Occidentaux mais également de la Russie, n’ont pas pris de position ferme contre Moscou sans toutefois soutenir son invasion de l’Ukraine. Les Européens et les Américains tentent notamment d’obtenir du Qatar, parmi les principaux exportateurs de gaz au monde, et de l’Arabie saoudite, premier pourvoyeur de pétrole brut, d’augmenter leur production, alors que les exportations russes sont inférieures à leur niveau d’avant la guerre en Ukraine. «La souffrance humanitaire que nous voyons en Ukraine (…) existe dans beaucoup de pays de cette région depuis des années», a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani. «Nous n’avons jamais vu de réponse internationale pour répondre à ces souffrances», a-t-il constaté lors d’une table ronde au Forum de Doha, évoquant «la brutalité contre le peuple syrien, les Palestiniens, les Libyens, les Irakiens, les Afghans». Le chef de la diplomatie qatarie a dit espérer que la crise en Ukraine serve de «signal d’alarme» pour que la communauté internationale s’intéresse à la situation au Moyen-Orient «avec le même niveau d’engagement». La région est secouée de troubles politiques et de conflits dont certains ont provoqué des drames humanitaires parmi les pires au monde, notamment au Yémen ou en Syrie. Un discours vidéo du président ukrainien Volodymyr Zelensky a été diffusé durant le Forum de Doha, au cours duquel il a appelé notamment le Qatar à augmenter sa production de gaz. Il a également essayé de toucher l’opinion du Moyen-Orient en comparant la guerre dans son pays à celle de la Syrie, où les Russes soutiennent militairement le régime. Durant ce forum, le ministre des Affaires étrangères saoudien s’est rangé à la position de son homologue qatari. «L’engagement de la communauté internationale» pour l’Ukraine par rapport à celui qui a été avant pour les pays du Moyen-Orient est «bien différent», a relevé Fayçal ben Farhane. «Vous devriez avoir un meilleur dialogue avec le reste de la communauté internationale», a-t-il lancé à des responsables américain et européen présents à ses côtés.

Macron met en garde contre une escalade après les propos de Biden

Emmanuel Macron a mis en garde dimanche contre une «escalade des mots et des actions en Ukraine», après les propos du président américain Joe Biden, qui a traité son homologue russe Vladimir Poutine de «boucher». «Je n’utiliserais pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine», a déclaré le président français sur la chaîne de télévision France 3. Il était interrogé sur les déclarations de Joe Biden la veille à Varsovie, qui a traité M. Poutine de «boucher» pour les crimes commis selon lui par l’armée russe en Ukraine, et qui a qualifié la guerre dans ce pays d’«échec stratégique pour la Russie». «Nous voulons arrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre. C’est l’objectif» et «si on veut faire cela, il ne faut pas être dans l’escalade ni des mots ni des actions», a estimé Emmanuel Macron. «Nous ne devons pas, nous Européens, céder à quelque escalade. Nous ne devons pas, nous Européens, oublier notre géographie et notre histoire. Nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe», a-t-il insisté, en soulignant que l’Europe n’était plus dans le contexte de «la Guerre froide» entre Moscou et Washington. Emmanuel Macron a par ailleurs indiqué qu’il parlerait au président russe «demain (lundi) ou après-demain (mardi)» pour organiser une opération d’évacuation d’habitants de la ville de Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, soumise à un siège et à des bombardements depuis des semaines. Cette opération, qu’il avait annoncée vendredi à la suite des sommets de l’Otan et du G7 à Bruxelles, doit se faire «dans un délai rapide, absolument dans les tout prochains jours», avec la Turquie, la Grèce et les organisations humanitaires, en collaboration avec les autorités ukrainiennes et le maire de Marioupol, dont il a salué «l’héroïsme». Mettant en garde contre «le cynisme de la partie russe» sur le sujet, Emmanuel Macron a souligné qu’il y avait «un droit humanitaire international», que «nous entendons faire respecter». «Cela ne doit pas être une opération humanitaire à la main de la Russie», a-t-il averti. De nouveaux couloirs humanitaires ont été organisés dimanche pour permettre l’évacuation de civils de ce port ukrainien stratégique situé sur la mer d’Azov, où plus de 2.000 civils ont été tués, selon la municipalité. Plusieurs tentatives visant à établir des itinéraires sûrs pour que les civils puissent quitter la ville ont échoué, les deux parties s’accusant mutuellement de violations de cessez-le-feu. Ces évacuations devraient se dérouler dans un contexte diplomatique très tendu entre Washington et Moscou, qui a dénoncé les propos tenus par M. Biden en Pologne samedi contre Vladimir Poutine qu’il a qualifié de «boucher» et dont il a jugé qu’il ne pouvait «pas rester au pouvoir». «Après tout, un chef d’Etat doit rester sobre», a déclaré samedi soir le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l’agence TASS. «Et bien sûr, à chaque fois de telles insultes personnelles réduisent la fenêtre d’opportunité pour nos relations bilatérales sous l’administration actuelle» américaine, a-t-il ajouté. Les déclarations du président Biden ont été immédiatement tempérées par la Maison Blanche. «Ce que le Président voulait dire, c’est que Poutine ne peut pas être autorisé à exercer un pouvoir sur ses voisins ou sur la région», a-t-elle voulu nuancer. «Il ne parlait pas du pouvoir de Poutine en Russie, ni d’un changement de régime», a-t-elle ajouté.

L’Allemagne envisage

de se doter d’un bouclier antimissiles

Le gouvernement allemand, que l’invasion russe de l’Ukraine a convaincu d’investir massivement dans la défense, envisage l’acquisition d’un système de protection antimissiles israélien, affirme dimanche le quotidien Bild. La décision n’a pas encore été prise formellement mais le parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz, la principale formation de la coalition au pouvoir, y est favorable, précise le quotidien le plus lu d’Allemagne. «Nous devons mieux nous protéger contre la menace russe. Pour cela, nous avons besoin rapidement d’un bouclier antimissiles à l’échelle de l’Allemagne», explique dans Bild le rapporteur au Bundestag pour le budget de la défense, Andreas Schwarz. «Le système israélien Arrow 3 est une bonne solution», ajoute-t-il au sujet de ce dispositif antimissiles israélien destiné à contrer des missiles de longue portée. Selon Bild, le système, inspiré du «Dôme de fer» israélien, coûterait environ 2 milliards d’euros et pourrait être opérationnel dès 2025 depuis trois sites en Allemagne. Le bouclier serait même suffisamment puissant pour couvrir également la Pologne, la Roumanie et les pays baltes. «Nous pouvons tendre le Dôme de fer au-dessus de nos pays voisins. Nous jouerions ainsi un rôle clé pour la sécurité de l’Europe», abonde M. Schwarz. Après des années de sous-investissement, l’Allemagne a effectué fin février une volte-face historique, en raison de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe qui a fait figure d’électrochoc. Olaf Scholz avait annoncé le 27 février, quelques jours après l’offensive russe, une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d’euros pour moderniser l’armée, et l’objectif de dépasser les 2% de dépenses militaires dans le PIB.

