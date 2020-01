Négligé pendant des années et évoluant dans ce qu’on pourrait appeler une sorte de déficit organisationnel, le secteur de l’information et de la communication semble retenir l’attention des pouvoirs publics ces derniers temps, au vu des différentes déclarations et instructions émises par le Président de la République à ce sujet.

Abdelmadjid Tebboune a, en effet, fait montre d’un intérêt particulier à la presse et aux médias avant même son accession à la présidence de la République, soit juste après la validation de son dossier de candidature et lors de la conférence de presse ayant précédé sa campagne électorale.

C’est donc un thème qui revient avec récurrence dans les directives et instructions du Président Tebboune qui en fait un thème important et parmi les priorités, à n’en pas douter, si l’on se réfère à la place qu’il lui réserve. C’est ce qui explique, certainement, le fait qu’il ait choisi de mettre à sa tête Ammar Belhimer qui, outre qu’il soit titulaire de plusieurs diplômes dont celui de docteur en droit, est également un homme du métier, un journaliste qui a fait son entrée dans le monde de la presse depuis les années 1970, et qui a participé à la création de nombreux hebdomadaires et quotidiens. Ce qui fait de lui un fin connaisseur du monde des médias, qu’il n’a d’ailleurs jamais quitté jusqu’à sa nomination en tant que ministre.

La dernière fois que le Président Tebboune a parlé de la nécessité d’avoir une presse et des médias qui puissent évoluer dans un environnement empreint de liberté dans un cadre caractérisé par le professionnalisme remonte à la fin de la semaine dernière. C’était à l’occasion de l’audience accordée au chef de file du comité de révision de la Constitution, Ahmed Laraba, auquel il a donné des instructions et recommandations pour cette révision dont les grandes lignes ont été résumées en sept axes. C’est ainsi que la partie réservée à la presse et aux médias était mentionnée dans le premier axe, celui qui consacre le renforcement des droits et libertés des citoyens.

Après avoir expliqué que la réflexion devait porter sur l’élargissement et l’enrichissement des espaces de liberté du citoyen (…), M. Tebboune a souligné qu’il s’agissait de donner, dans ce cadre, «un sens aux droits et libertés consacrés et de protéger particulièrement la liberté de manifestation pacifique et la liberté d’expression et de la presse écrite, audiovisuelle, et sur les réseaux d’information qui doivent s’exercer librement, sans porter atteinte à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui».

Ce sont quasiment les mêmes recommandations qui ont été émises par le chef de l’Etat pour ce secteur lors du premier Conseil des ministres tenu également la semaine dernière. Dans le chapitre réservé à ce sujet, il avait exhorté le gouvernement à mettre à la disposition du secteur de l’information et de la communication toutes les conditions à même de renforcer le professionnalisme de l’ensemble des médias et des journalistes, en leur donnant les moyens qui leur permettent d’exercer au mieux leur profession en toute responsabilité et en toute liberté. Une liberté qui s’exerce dans le cadre de la loi et de la déontologie. Il est fait également référence au renforcement de la liberté d’expression, de la créativité et du rôle de la presse électronique.

«Dans le domaine de l’information, le Président de la République a enjoint le gouvernement de réunir toutes les conditions adéquates au renforcement du professionnalisme des médias et des journalistes, en garantissant le soutien et l’encouragement nécessaires et indispensables à une pratique médiatique responsable dans le cadre de la liberté, une liberté qui n’a de limites que la loi, l’éthique et la morale, outre la consolidation de la liberté de la presse, de la créativité et du rôle de la presse électronique», selon le communiqué sanctionnant la réunion du Conseil des ministres.

Ce même sujet, rappelle-t-on, a été également évoqué dans le discours prononcé le jour de l’annonce des résultats des élections et dans le discours d’investiture du Président, de même qu’il était inscrit sur les tablettes du candidat à la présidentielle qu’était M. Tebboune durant sa campagne électorale. En effet, dans la partie réservée à la presse et aux médias, dans ses «54 engagements pour une nouvelle République», la presse et les médias étaient mentionnés parmi les premiers engagements. C’était le sixième, juste après ceux de la révision de la Constitution, de la refonte du dispositif d’organisation des élections, de la réforme globale de l’Etat, de la moralisation de la vie politique et publique et, enfin, de la réforme de la justice.

Dans l’engagement concernant le secteur de la communication, il était noté que celui-ci œuvrerait à mettre sur rail «une presse libre, plurielle et indépendante, respectueuse des règles de professionnalisme, de l’éthique et de la déontologie, érigée en vecteur de l’exercice démocratique et protégée de toute forme de dérive».

