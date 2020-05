Le quotidien Ennahar ne paraîtra plus à partir d’aujourd’hui, après treize ans d’existence «controversée» dans le paysage médiatique.

La disparition a été annoncée jeudi par la Direction du quotidien, qui a vu depuis le mois de février son patron, Anis Rahmani, mis en détention préventive.

Dans le communiqué signant la suspension du titre, la Direction du groupe avance deux caauses essentielles.

La première a trait à la crise financière dans laquelle patauge l’entreprise, qui «ne recevait plus de publicité étatique, notre seule source financière», selon la Direction générale d’Ennahar

La seconde est liée à la crise sanitaire que traverse le pays et son impact sur l’impression du journal et à sa distribution auprès des buralistes.

L’annonce de la disparition d’Ennahar a été accueillie avec satisfaction sur les réseaux sociaux, où le titre ne comptait pas de sympathisants, le considérant comme le bras médiatique du régime déchu d’Abdelaziz Bouteflika.

Au sein de la corporation, si la nouvelle n’avait pas manqué de rappeler la fragilité d’un titre, elle n’a pas suscité également de la solidarité. «Je ne suis pas euphorique parce que Ennahar a cessé de paraître. Le souci est qu’il faut analyser d’abord pourquoi il a pu faire ce qu’il a fait, pourquoi tant d’impunité, de puissance, de fric bizarre, de barbouzeries, de fascisme, de racisme, de médiocrité et de haine», écrit le journaliste Adlène Meddi sur facebook.

«Pourquoi le paysage médiatique est capable de donner naissance à de tels supports ?», s’est-il interrogé.

Pareillement dans les milieux politiques et associatifs où Ennahar ne comptait pas d’amitiés notamment au sein de la mouvance démocratique.

Parmi les travailleurs d’Ennahar, c’est le désarroi total dans le sens où la disparition du titre envoie des dizaines de journalistes, techniciens et autres au chômage au moment où l’ensemble des entreprises de presse vivent des difficultés financières.

Articles similaires