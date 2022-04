L’ancien journaliste à l’Agence «Algérie Presse service» (APS), Kaci Abdmeziem est décédé lundi à l’âge de 76 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Le défunt qui a rejoint l’APS en 1973 en qualité de rédacteur-traducteur, jouissait d’un grand respect auprès de ses collègues qui lui reconnaissaient son professionnalisme, son abnégation au travail et son souci de transmettre sa riche expérience à la nouvelle génération de journalistes. Le regretté a travaillé au Desk international puis au Secrétariat général de la rédaction où il passa la plus grande partie de sa carrière, outre sa collaboration avec nombre de quotidiens nationaux avec des billets et des articles. Après sa retraite, feu Abdmeziem a continué d’offrir ses services à l’APS à la tête du département de la coopération et de la formation jusqu’en 2014. En cette douloureuse épreuve, le Directeur général (DG) de l’APS, Samir Gaïd présente, en son nom et au nom des journalistes et personnels de l’Agence, ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu, le Tout-Puissant, de l’accueillir dans Son vaste paradis et d’accorder aux siens patience et réconfort. Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a exprimé également ses sincères condoléances à la famille de l’ancien journaliste.

