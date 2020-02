Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a demandé au Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de préparer un texte législatif permettant la régularisation de la situation juridique des sites et journaux électroniques. Longtemps attendu, ce texte devrait mettre de l’ordre dans un secteur ouvert aux quatre vents.

Par Hichem Lalaoui et Leïla Zaïmi

Dans son instruction, le président Tebboune a souligné, à l’adresse du Premier ministre, que la situation juridique des journaux électroniques, « domiciliés en Algérie » doit être « régularisée ». « Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a instruit, mardi, le Premier ministre de procéder à la régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie », précise un communiqué de la présidence repris par l’APS. « Ces médias seront traités sur le même pied d’égalité avec la presse nationale écrite en matière de couverture des activités nationales et officielles et d’accès à la publicité publique, et ce, dans le strict cadre de la loi et de la déontologie de la profession », précise encore le communiqué. Avec cette précision, c’est le flou qui entoure la presse électronique qui devrait se dissiper d’autant plus que le président de la République a mis l’accent sur la nécessité « de régularisation » des sites d’informations domiciliées localement, dans tous les aspects, y compris en termes de bénéfice de la publicité étatique. Avec cette avancée, c’est

« l’anarchie » qui caractérise ce secteur qui devrait retrouver son organisation. Il était vraiment temps de mettre de l’ordre avec un texte législatif clair dans un secteur vital.

Il faut rappeler que ce n’est pas la première fois que les pouvoirs publics s’engagent à « régler » la situation juridique des journaux électroniques. Plusieurs Exécutifs s’y sont attelés mais sans résultats palpables. La situation de ces sites est restée en l’état depuis. La décision du Président Tebboune d’y remédier vient à point nommé et dans une période où la blogosphère nationale n’arrive toujours pas à déceler le vrai du faux. Entre information manipulée et fake-news, le lecteur est harcelé d’informations dont il est difficile d’identifier les auteurs pour pouvoir juger de sa pertinence. La régularisation des journaux électroniques posera, également, la problématique d’accès à la publicité publique. Des critères devraient être arrêtés pour définir les modes d’accès et de bénéfices de la publicité étatique. Afin d’éviter un quelconque remake de la gestion de la presse écrite, l’Exécutif devra expliciter les textes et associer les professionnels dans leur élaboration.

Réagissant à l’instruction présidentielle portant régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie, Hamid Guemache, directeur

du journal électronique TSA, estime qu’il s’agit d’une « bonne nouvelle ». « M. Tebboune a répondu à une revendication de la presse électronique qui date depuis des années », a-t-il souligné, ajoutant que « la loi 2012 a reconnu l’existence de la presse électronique qui s’est imposée sur le terrain ». « Régulariser la presse électronique va permettre à nos rédactions de travailler dans de bonnes conditions », a-t-il relevé, estimant que « le journaliste aura le droit d’une carte de presse, comme ses confrères de la presse écrite ou de l’audiovisuel ». Par contre, notre interlocuteur estime que le problème de la presse électronique réside dans « le cadre légal ». A ses yeux, il est important de le compléter et permettre aux journalistes de travailler dans des circonstances ordinaires. Par ailleurs, et pour terminer ses propos, M. Guemache a dit que les éditeurs de la presse ne doivent pas considérer l’accès à la publicité publique comme une source de « rente ». En revanche, Khaled Drareni, journaliste et éditeur de Casbah Tribune, a un autre avis sur les mesures prises par le président de la République. Il estime que les préoccupations des journalistes sont : comment exercer leur métier et dans quelles conditions. « La priorité des journalistes aujourd’hui est la liberté de leurs plumes en premier lieu et puis leurs droits en tant que journalistes », nous a-t-il déclaré, estimant que le Président « n’a pas évoqué la liberté de la presse avec clarté».