Plus d’un milliard d’euros, c’est ce que les nouveaux stades en Algérie ont couté aux autorités. Les dépenses sont bien trop conséquentes pour négliger, sur le court ou moyen terme, l’aspect de rentabilité. Pendant ce temps-là, certains s’amusent à proposer, voire imposer, des noms pour ces enceintes. Pourtant, personne n’avait essayé de trouver des solutions quand ces projets étaient à l’arrêt et que leur avancement voyait se resserrer l’étreinte. A la naissance, chacun revendique la paternité ou la familiarité en trouvant toutes sortes de liens et de proximité. Se trouvant à Baraki, le nouveau stade, c’est l’USM El-Harrach (pensionnaire de D3 algérienne) qui est en train de le revendiquer. Une illustration qui démontre le raisonnement par l’insensé.

Par Mohamed Touileb

Chacun y va de son appellation. Comme quand on essaye de proposer un nom à un nouveau-né après l’accouchement. Sauf que là, il s’agit plus d’exigences que de suggestions. Parfois même, certains revendiquent l’enfant. On ne parle pas d’humain mais de construction. Des nouveaux stades de football en Algérie plus exactement.



Passéisme – contemporanéité : le match de bipolarité

On se croirait au service de l’état civil. Les comportements sont mesquins et vils. Et l’on se rend compte de la vétusté des mentalités. Des cerveaux incapables de suivre ce basculement dans la modernité. La beauté de l’écrin encourt le risque de se diluer dans un déphasage temporel avéré, c’est la principale crainte. Il y a toujours ces réflexes archaïques de lier le lieu à des dates ou personnalités historiques. Une approche bien trop communiste pour ces constructions qui obéissent à une jauge économique. Un baromètre qui dit que les sommes investies nous (ef)forcent à basculer dans une logique de rentabilité capitaliste. Dès lors, il est primordial de cesser de faire ces liens insensés qui empêchent les esprits d’avancer et de savourer la contemporanéité. Laissons la politique au parlement, et la culture au théâtre et aux salles de spectacles ou de cinéma. Voyons ce qui se passe dans les pays où le football respire la bonne santé. Ces infrastructures aux coûts faramineux ont besoin d’assurer une certaine rentabilité.



Naming, retour sur gros investissement et rentabilité

En effet, des centaines de millions d’euros ont été injectés pour les ériger. On ne parle pas de bribes mais de sacrés paquets. Le «naming» s’impose comme une indispensabilité. Pour cela, il faudra solliciter les grandes sociétés. A l’approche du CHAN-2022, cela représente une véritable opportunité. Le stade de Baraki sera le théâtre de la finale.

On parle d’un sacré atout visibilité qu’il faudra exploiter. Quand on sait qu’on émet déjà l’idée de le «FLNiser», on se dit que les lieux sont bien trop modernes pour avoir un nom qui remonte au siècle passé…

tout respect gardé. L’Algérie aborde un nouveau tournant. Elle a l’occasion de passer un cap et basculer dans une nouvelle dimension.

Elle devra écrire une nouvelle page d’Histoire pour que son avenir ne soit pas condamné au purgatoire. Changeons les mentalités, le reste suivra. Telle une inéluctabilité.