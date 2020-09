Un total de 81 lauréats du prix Nobel ont apporté leur soutien à la candidature du candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, dans une lettre ouverte publiée mercredi, soulignant sa «profonde appréciation pour l’utilisation de la science pour trouver des solutions».

Les lauréats du prix Nobel, qui ont gagné des prix en chimie, médecine et physique depuis 1975, ont félicité Biden pour sa «volonté d’écouter des experts» pour soutenir des décisions fondées sur la science, y compris pendant la pandémie du coronavirus.

Les signataires représentent le plus grand groupe de lauréats du prix Nobel à approuver un candidat à la présidentielle, selon la campagne de M. Biden.

«A aucun moment dans l’histoire de notre nation, il n’y a eu un plus grand besoin pour nos dirigeants d’apprécier la valeur de la science dans la formulation des politiques publiques», ont-ils souligné dans cette lettre ouverte.

«Au cours de sa longue carrière de service public, Joe Biden a toujours démontré sa volonté d’écouter les experts, sa compréhension de la valeur de la collaboration internationale dans la recherche et son respect pour la contribution que les immigrants apportent à la vie intellectuelle de notre pays», ont-ils ajouté.

Quelque 70 lauréats du prix Nobel avaient approuvé la candidature de l’ancienne Secrétaire d’Etat Hillary Clinton lors des élections de 2016 et 76 ont approuvé celle et du président Barack Obama lors des élections de 2008, a rappelé la campagne Biden.

