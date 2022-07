Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors d’une réunion du Conseil des ministre qu’il a présidée dimanche, la mobilisation de toutes les capacités de l’Etat pour faciliter l’arrivée des Algériens de l’étranger durant la saison estivale.

“Le Président de la République a instruit le ministre des Transports à l’effet de mobiliser toutes les capacités de l’Etat pour faciliter le retour ou l’arrivée des Algériens de l’étranger, afin de passer la saison estivale dans les meilleures conditions”, précise le communiqué du Conseil des ministre.

Dans le même contexte, le Président Tebboune a ordonné la mise en place d’un “numéro vert et d’une cellule de veille et d’écoute, au niveau du cabinet du ministre des Transports, dans le but de répondre aux préoccupations des citoyens et de résoudre les problèmes et les obstacles qui se dressent devant eux au cours des vols et des traversées maritimes vers l’Algérie”, ajoute la même source.