Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réitéré mercredi à Alger la disposition de l’Algérie à apporter aide et assistance à la Libye, pays frère, dans la « résolution de certains problèmes soulevés ». Dans une déclaration à la presse au terme de l’audience qu’il a accordée au président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, le Président Tebboune a fait état de nombreuses décisions convenues lors de cette rencontre, des décisions qui pourraient, a-t-il dit, concourir à la résolution de certains problèmes auxquels se heurte la Libye, pays frère. Affirmant que l’Algérie « est à la disposition de la Libye », le président de la République a souligné « Nous n’avons aucune ambition ni vision hormis celle que les libyens ont pour leur pays ». Et d’assurer que l’Algérie « attendra la décision que prendront les frères libyens concernant la situation dans leur pays », soutenant, à cet égard, « nous sommes d’accord avec eux ». Le Président Tebboune a rappelé, par la même occasion, la position initiale de l’Algérie vis-à-vis de la situation dans ce pays voisin, affirmant que cette position est « acceptée actuellement au niveau international ». Elle stipule, poursuit le chef de l’Etat, que la « solution définitive à la crise en Libye est la tenue d’élections conférant davantage de légitimité au Conseil national et au Président ». Il a préconisé, dans ce sens, l’organisation d’une « double élection parlementaire et présidentielle en même temps », réaffirmant la disposition de l’Algérie à aider les Libyens « à faire entendre la voix de leur pays ». Pour sa part, le président du Conseil présidentiel libyen a salué l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par le président de la République, et a adressé ses remerciements à l’Algérie, « Gouvernement et peuple ». Il a en outre mis en exergue « l’histoire et les valeurs communes unissant les deux pays », rappelant la souffrance du peuple libyen afin de préserver l’intégrité de son pays. S’agissant du « soutien absolu » exprimé par le Président Tebboune lors de cette rencontre, M. El-Menfi a précisé « nous sommes ravis du plein soutien exprimé par le président de la République en faveur de nos démarches pour parvenir à des élections parlementaires et présidentielles permettant au peuple libyen de choisir ses représentants pour la période à venir ». Par ailleurs, le responsable libyen a indiqué que cette rencontre avait permis d’examiner d’autres questions d’intérêt commun, notamment « la sécurité dans le Sud libyen, qui fait également partie de la sécurité commune des deux pays », ajoutant que « le Président Tebboune a appelé à apporter un soutien absolu aux Libyens ». La rencontre a permis entre autres d’évoquer « des aspects techniques » liés à l’ouverture des postes frontaliers, a fait savoir le président du Conseil présidentiel libyen, mettant l’accent sur « l’importance de cette question pour les libyens ». Dans un autre sillage, M. El-Menfi a affirmé que son pays « souhaite voir l’Algérie , pays frère, apporter sa contribution dans la réconciliation nationale libyenne, un des points essentiels de l’accord politique, jusqu’à l’organisation des élections ». « La rencontre a porté sur les acquis jusque là réalisés, à savoir la réunification des institutions, notamment l’institution militaire et le cessez-le-feu », a-t-il poursuivi. « Nous espérons établir une coopération technique algéro-libyenne ainsi qu’une coopération sécuritaire bilatérale », a indiqué M. El-Menfi, affirmant que son pays « a de tout temps été conscient de l’appui permanent de l’Algérie au peuple libyen et ses positions, chose que le Président Tebboune a réaffirmé ».

