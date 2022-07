Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que ses entretiens, lundi, avec le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi traduisaient la solidité des relations unissant les deux pays, liés par “une grande convergence de vues” concernant les dossiers importants, tels la Lybie, le Mali et le Sahel.

Les entretiens avec le président du Conseil des ministres italien étaient “intenses et traduisent les fortes et solides relations liant nos deux pays”, a souligné le Président Tebboune dans une déclaration à la presse à l’issue de la signature de nombreux accords de coopération bilatérale.

Les entretiens ont été marqués par “une grande convergence de vues concernant les questions bilatérales et d’intérêt commun, notamment au niveau de la région du Maghreb”, a-t-il ajouté.

“Nous avons perçu une totale convergence de vues concernant les grands dossiers et la situation en Lybie, au Mali et au Sahel et avons convenu d’appuyer les efforts de l’Envoyé onusien au Sahara occidental et de la Minurso pour le règlement du conflit”, a poursuivi le Président Tebboune.