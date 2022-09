Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd’hui un Conseil des ministres, le premier après le remaniement gouvernemental de jeudi dernier. Selon le communiqué de la Présidence rendu public hier, l’ordre du jour de ce Conseil comprend l’examen de plusieurs projets de loi, ainsi que deux exposés relatifs à la sécurité routière et à la plate-forme numérique de l’investisseur. Au menu, également, l’examen du projet de Déclaration de politique générale du Gouvernement: un texte explicatif de la feuille de route que le nouveau gouvernement dirigé par Aïmene Benabderrahmane, reconduit dans ses fonctions de Premier ministre, devra suivre dans les semaines et les mois à venir. En ce qui concerne les projets de loi qui seront examinés aujourd’hui, il s’agit des textes relatifs «à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, à la presse écrite, à la presse électronique, à la prévention et à la lutte contre la corruption (…) et à la plate-forme numérique de l’investisseur».

Articles similaires