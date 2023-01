Les membres de la fondation de la Mémoire de la wilaya IV historique, sise à El Affroun (Blida), ont renouvelé, samedi, leur confiance à leur président en fin de mandat, le Colonel Youcef El Khatib, qui a été élu pour un nouveau mandat de 4 ans, tandis que le moudjahid Omar Ramdan, a été élu vice-président. Lors des travaux de l’Assemblée générale de la fondation, qui s’est déroulée à Boufarik (Blida), ses membres ont renouvelé leur confiance au Colonel Youcef El Khatib, dit «Si Hassan», président de la fondation depuis la création du bureau historique de la wilaya IV historique durant les années 1970, avant d’être érigé en 2021 en fondation après la promulgation de la loi relative à la création des fondations en 1990, a-t-on appris auprès de cette fondation. A cette occasion, le Colonel Youcef El Khatib a salué la présence remarquable des moudjahidine et des militants des wilayas relevant de cette fondation, soulignant l’impérative documentation de l’histoire de la révolution de libération en vue de «préserver la mémoire et les gloires des hommes qui ont sacrifié leur vie pour arracher la liberté de leur pays et rétablir la dignité de son peuple qui a souffert des ténèbres de la colonisation française». Il a évoqué, en outre, les efforts consentis par les membres de la fondation pour marquer le plus grand nombre possible de témoignages des moudjahidine notamment en ce qui concerne les différents évènements qu’ils ont vécu lors de la révolution de libération. A cette occasion, les participants ont adopté à la majorité les nouveaux statuts de la fondation, avant d’annoncer la nouvelle liste du bureau. n

Articles similaires