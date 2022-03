Le Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) Salim Labatcha a affirmé samedi à partir de Médéa qu’un «dialogue sincère et constructif» est en mesure de contribuer à «réduire les effets de la conjoncture économique difficile» que traverse le pays et à «préserver le pouvoir d’achat» des citoyens. Intervenant en marge du congrès de wilaya de l’instance locale de l’UGTA, Labatcha a indiqué que les problèmes que rencontre le pays sur le plan économique et leurs répercussions sur le volet social, «peuvent trouver une solution grâce au dialogue entre le gouvernement et le partenaire social», affirmant qu’»un dialogue sincère et constructif est capable de transcender les difficultés économiques actuelles et à assurer la stabilité du front social». «Notre économie se trouve dans une situation délicate qui peut avoir des effets sur le plan social et impacter fortement les entreprises économiques nationales et nécessite, à cet égard, la conjugaison de tous les efforts pour passer ce cap difficile», a-t-il fait savoir. Saluant les décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en particulier la décision d’annulation des taxes sur les produits à l’importation, la révision du point indiciel et de l’impôt sur le revenu global (IRG), le SG de l’UGTA a exprimé le souhait de voir ces décisions confortées par d’autres mesures. Des mesures susceptibles, a-t-il expliqué, «d’atténuer le poids de l’envolée des prix des matières premières et des denrées alimentaires sur les marchés mondiaux, de manière à préserver le pouvoir d’achat du citoyen et à protéger l’économie nationale». n

