Les interprétations et lectures, qui ont accompagné la présence d’Ahmed Ouyahia à l’enterrement de son frère Maître Laifa, durant le déroulement du procès Ali Haddad au Tribunal de Sidi M’hamed, ont fait réagir le ministère de la Justice qui semble avoir jugé nécessaire d’apporter des précisions.

D’autant plus que la présence de l’ancien chef de gouvernement au cimetière de Garidi, alors qu’il est détenu à la prison d’El Harrach, a été diversement appréciée. S’agit-il d’un droit ou d’un privilège ? Le ministère de la Justice a ainsi relevé dans un communiqué que cette autorisation « est une mesure légale instituée par l’article 56 de la loi relative à l’organisation des prisons et de la réinsertion sociale des prisonniers », ajoutant que cette pratique est « courante » et que plusieurs prisonniers en ont bénéficiée par le passé.

Le ministère a noté que la mesure obéit aussi à l’appréciation du juge soulignant que la dérogation accordée au détenu Ahmed Ouyahia a été rendue possible « sur ordre du Parquet général après une demande présentée par la défense du détenu suivant les modalités légales ».N. B.

Articles similaires