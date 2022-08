Alors que la solidarité se poursuit dans les zones sinistrées par les incendies déclarés depuis mercredi à l’est du pays, avec leur lot de désolation, l’opération recensement a été lancée en vue d’indemniser les victimes.

PAR NAZIM BRAHIMI

A cet effet, une commission de wilaya chargée de déterminer et de recenser les dégâts causés par les derniers feux de forêt a été installée, samedi à El-Tarf, selon les services de la wilaya. Ils ont indiqué que le wali a procédé à l’installation de cette commission de wilaya en présence de cadres du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

La même source a ajouté que le wali a insisté sur l’importance de «ne ménager aucun effort pour être au service des citoyens de la wilaya, notamment ceux touchés par les incendies de forêt et de veiller surtout à la concrétisation rapide et fiable du travail demandé».

Jeudi dernier, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a instruit les autorités locales à créer une commission de wilaya qui aura «pour mission de recenser les dégâts matériels dans les régions touchées», affirmant que «l’Etat est présent et assumera son rôle dans la prise en charge et le soutien des citoyens touchés par les incendies».

Pour leur part, les ministres de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, et de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, se sont rendus samedi à Souk-Ahras pour s’enquérir de l’opération de prise en charge des familles touchées par la vague d’incendies qui se sont déclarés dans plusieurs régions de la wilaya.

Le ministre de l’Agriculture a affirmé, à cette occasion, que l’Etat «demeurera aux côtés des familles touchées par les incendies dans les différentes wilayas du pays», précisant qu’une «commission sera dépêchée pour recenser les dégâts des incendies en vue d’indemniser les sinistrés dans les meilleurs délais». Il a indiqué que «des mesures ont été prises pour indemniser les citoyens ayant subi des pertes en têtes ovines, bovines et de chèvres et même en matériel d’irrigation», saluant à l’occasion l’élan de solidarité manifesté dans les différentes régions du pays en faveur des wilayas de Souk-Ahras et d’El Tarf.

La ministre de la Solidarité nationale a insisté, quant à elle, sur l’importance d’une prise en charge psychologique et sociale efficace des familles sinistrées suite aux incendies de forêt.



Lourde facture en vue

Les incendies enregistrés depuis mercredi dernier dans l’est du pays, qui ont causé la mort de 37 personnes et près de 200 blessés, ne sont pas sans rappeler le triste souvenir du drame connu l’année dernière par les zones montagneuses de la wilaya de Tizi Ouzou et de poser la question de savoir en est l’opération d’indemnisation et augurent d’une lourde facture.

Un bilan communiqué le 8 août en cours par la direction des services agricoles (DSA), fait état d’un total, 14.096 agriculteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou, sinistrés des incendies d’août 2021, qui ont reçu l’aide de l’Etat, pour pouvoir reprendre leurs activités.

Une année après le sinistre qui a tué des dizaines de personnes, brûlé autant d’autres et causé d’énormes dégâts matériels, sur les 14.096 agriculteurs indemnisés à ce jour, 8.618 ont bénéficié de plants d’oliviers, selon le bilan de la DSA qui précise que le nombre d’oliviers brûlés et remplacés est de 583.197 arbres. L’opération de plantation confiée à l’entreprise régionale de Génie rural (ERGR) Djurdjura, suspendue en mai dernier, en raison de l’arrivée de grandes chaleurs, reprendra en octobre dès l’arrivée des premières pluies. Outre les oléiculteurs, les éleveurs sinistrés ont également bénéficié du remplacement de leurs cheptels péris dans les incendies.

Par ailleurs, 253 éleveurs de bovins ont bénéficié d’un total de 682 têtes, alors que 3150 têtes d’ovins ont été répartis sur 306 éleveurs et 352 caprins ont été distribués à 306 autres éleveurs, selon le même bilan.

L’élevage avicole a été également reconstitué. Selon les chiffres communiqués par la DSA, 290 aviculteurs ont reçu un total de 15 746 poules pondeuses, 101 ont bénéficié de serres avicoles, un quota de 117 unités leur ayant été destiné.

A cela s’ajoute la distribution de 127 898 poussins pour la production de poulet de chair au profit de 92 éleveurs. Les apiculteurs qui ont perdu leurs ruches suite aux incendies ont eux aussi été pris en charge grâce au fonds spécial d’indemnisation créé par le président de la République.

Un total de 3 003 apiculteurs a bénéficié de ruches pleines, un quota de 26 756 unités leur a été destiné, tandis que 920 autres apiculteurs se sont vus répartir 11 751 ruches vides, a-t-on indiqué.

Le montant de la compensation des dégâts occasionnés au seul secteur de l’agriculture a été estimé à près de 2,6 milliards de DA selon la DSA, qui a relevé que ces opérations d’indemnisation ont permis aux éleveurs victimes des incendies du mois d’août 2021, de relancer leur exploitation et élevages. n