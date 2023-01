La tenue de la réunion gouvernement-walis a été l’occasion pour le Président de la République de lancer plusieurs messages à l’endroit des walis, mais pas que. Il en a profité pour dresser un tableau rassurant sur la situation financière actuelle du pays avec 60 milliards de dollars de réserves de change et 7 milliards d’exportations hors hydrocarbures en 2022. Comme il a lancé un dernier appel aux tenants de l’informel les invitant à injecter leur argent thésaurisé dans le circuit bancaire.

Par Khaled Remouche

Dans son discours d’ouverture à la rencontre gouvernement-walis, jeudi dernier, le président de la République a insisté sur la gouvernance des collectivités. Sur ce point, il n’a pas fustigé les walis ni pointé du doigt les insuffisances dans la gestion de ces territoires, contre toute attente, en dépit du fait que la Cour des comptes a épinglé certaines wilayas pour leur gestion aléatoire des deniers publics. Il a en revanche tenu à rassurer les walis quant à leurs prérogatives : «Le wali est le Premier ministre dans son territoire. En dehors de la pédagogie et de la sécurité, il a toutes les prérogatives, tout le pouvoir dans sa wilaya. C’est le wali qui décide dans sa wilaya. Il peut limoger tout directeur de wilaya qui manque à ses responsabilités. Vous n’avez pas à attendre les instructions du gouvernement», avait-il lancé. En un mot, le chef de l’Etat leur demande d’agir ! «Il faut en finir avec les tergiversations. Prenez les initiatives, ayez de l’audace. La dépénalisation de l’acte de gestion permettra de vous libérer», a-t-il laissé entendre. Il a ajouté aux premiers responsables des collectivités locales «on vous a choisi pour votre honnêteté. Vous êtes protégés. Les lettres anonymes sont proscrites. Vous n’êtes pas tenus pour des erreurs de gestion involontaires.», leur a-t-il assuré. Il a en revanche salué les progrès réalisés par les walis dans l’exécution des instructions du Président et la dynamique dans la réalisation des actions programmées dans le cadre du développement local durant les quatre derniers mois, c’est-à-dire depuis la dernière rencontre gouvernement-walis de septembre 2022. En l’espace de trois mois, 600 à 700 micro, petites, moyennes et grandes entreprises ont été créées, permettant la création de 52.000 emplois.

Abdelmadjid Tebboune a également dressé un tableau optimiste de la situation financière du pays. L’Algérie ne va pas s’effondrer, a-t-il lancé en allusion aux experts, personnalités ou institutions étrangères qui par médias interposés prévoyaient un effondrement du pays. «Plus ils prononcent de telles prédictions, plus nos réserves de change augmentent», a-t-il ironisé. L’Algérie, a argué le premier magistrat du pays, dispose actuellement de plus de 60 milliards de dollars de réserves de change, correspondant à deux ans d’importations de marchandises. L’Algérie après la chute des prix du pétrole en 2014 importait pour 63 milliards de dollars/an.

«Nous avons ramené les importations à 36-38 milliards de dollars. Ce gonflement de la facture importation est due aux surfacturations et au gaspillage particulièrement entre 2010 et 2019. C’était une catastrophe. Nous avons mis fin aux importations sauvages et superflues. Il reste une marge, à savoir réduire encore ces importations avec l’arrêt de certaines importations douteuses ou superflues ou produites localement. Pour la première fois dans l’histoire du pays, les exportations hors hydrocarbures ont atteint 5 milliards de dollars en 2021 et 7 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de plus de 30% par rapport à 2021. La moyenne de ces ventes s’établissait à 1,6-1,7 milliard de dollars/an au cours des deux dernières décennies.»

Protection du pouvoir d’achat, une priorité

En fait, certaines années, l’Algérie, notons-le, atteignait seulement 2 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures.

Poursuivant, le chef de l’Etat a affirmé que «la croissance économique a atteint 4,1% en 2022 alors dans beaucoup de pays développés, elle ne dépassait pas 1,5% en raison des effets de la crise Russie-Ukraine. Nous prévoyons une croissance de 5% en 2023.»

Quant à l’augmentation des prix, M. Tebboune a soutenu que la hausse de l’inflation est «inacceptable». Tous les pays du monde ressentent cette augmentation de l’inflation. Dans beaucoup de pays, elle est à deux chiffres. En Algérie, le taux d’inflation a atteint 9%. D’où les mesures de protection du pouvoir d’achat en particulier l’augmentation des salaires des fonctionnaires, des pensions de retraite et de l’allocation chômage. Il reconnait que les salaires sont actuellement insuffisants. Mais il ajouté que les salaires des fonctionnaires connaitront une augmentation de 47% entre-2022-2023 début 2024.

Le président de la République a souligné que l’objectif de la politique du pays actuellement est le citoyen et vise la protection du pouvoir d’achat de la majorité des Algériens et l’amélioration de leurs conditions de vie. «Les prix des matières de base ont augmenté considérablement sur les marchés internationaux. Le citoyen n’a été, lui privé de rien», a encore soutenu le chef de l’Etat. Clin d’œil à l’important effort financier consenti par l’Etat pour maintenir les prix des produits de large consommation à travers les subventions et les aides aux agriculteurs. Le chef de l’Etat a annoncé qu’en 2023, l’huile de table sera 100% algérienne. L’huile locale sera commercialisée. Traduire : la matière première – c’est à dire la graine oléagineuse – auparavant importée sera produite localement et approvisionnera les unités de trituration qui transformeront cette graine en huile de table. Il a annoncé également la mise en service en 2023 de la première grande raffinerie de sucre par de la matière première locale. Il a appelé, enfin les walis à poursuivre les efforts en vue de lever les obstacles bureaucratiques. L’Etat continuera sa lutte contre la criminalité économique. «Ces criminels n’ont pas disparu. Ils seront débusqués.» n