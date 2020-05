Le personnel ou managers d’entreprise n’ont pas besoin de se déplacer pour faire preuve de créativité, imaginer des projets. Ils peuvent le faire à partir de leur domicile en ce temps de confinement forcé. Une période idéale pour rêver et concevoir des projets. D’après Mazouz Ghalib, coach en développement personnel auprès de plusieurs entreprises et formateur de l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), la créativité, en cette période de confinement apporte des solutions au changement causé par la crise sanitaire et se préparer à l’après-corona. «La créativité, c’est une distorsion de la réalité. C’est avoir la capacité d’imaginer des solutions innovantes et plus efficaces. Pour booster justement cette capacité, il y a une péliade de techniques à pratiquer tout en restant chez soi», a-t-il fait savoir dans une téléconférence sur le développement du personnel, qui s’est tenue à l’initiative de l’ANPT. Créer, indique-t-il, c’est avoir l’esprit ouvert et savoir réfléchir ensemble, avec les autres. «Avant d’entamer des négociations, par exemple, on peut imaginer cette rencontre chez soi, en nous mettant à la place de l’autre. Imaginer les attentes, les positions de l’autre, ses points faibles, ses points forts, les enjeux qu’il défend… c’est faire preuve de créativité car cela amène à la conception des premières solutions», a-t-il expliqué. Lors des négociations ou de présentation d’une idée ou d’un projet, il faut savoir aussi observer ce qui se passe autour de soi, se montrer attentif aux bruits, aux sens… «Cela nous permet de remarquer des détails et donc, récolter des informations que nous n’avions pas au début. Ce qui aide aussi à concevoir des solutions innovantes. Lors des négociations aussi, il est conseillé de pratiquer ce qu’on appelle l’intelligence collective. Echanger les idées et apporter des solutions, ensemble, qui arrangeraient les deux parties avec comme éléments déterminants une intention positive, une compréhension et un respect mutuel. Cela booste la créativité, l’innovation et renforce la cohésion», a-t-il assuré. La technique «Walt Disney», qui a permis à cette compagnie de production de se faire connaître dans le monde entier, est très efficace, d’après lui, dans la conception de nouveaux projets. Cette technique consiste en l’adoption de trois postures, individuellement ou collectivement. Il s’agit de la posture rêveuse, de la posture réaliste et de la posture critique. «La partie rêveuse apporte l’idée, la partie réaliste permet la conception d’un plan de réalisation et celle de la critique, de déceler les points forts et faibles et les risques. L’idéal, c’est de pratiquer cette technique en faisant appel à d’autres personnes car cela nous permet d’avoir une vision plus claire du projet et d’avoir de meilleures chances pour le concrétiser», a-t-il souligné. Le coach propose, dans ce sens, de faire appel à une personne dans l’entourage du porteur de projet qui soit rêveuse et dotée d’une très grande imagination pour faire émerger de nouvelles idées. Faire appel, ensuite, à une personne connue pour son sens du réalisme pour transformer cette idée en une réalité. Choisir, enfin, une personne dotée d’un grand sens de la critique, pour évaluer le degré des risques et la faisabilité de ce plan. «On peut faire également preuve de créativité dans le règlement d’un conflit avec un collaborateur pour rompre les boucles de redondances sans passer par des sanctions ou d’autres solutions extrêmes», a-t-il conclu.<

Articles similaires