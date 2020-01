Azzedine Mihoubi ne compte pas seulement préserver son poste de premier responsable du RND, lui, qui est resté sur une participation plus que ratée lors de la présidentielle du 12 décembre dernier. Il compte donner une autre dimension à cette formation politique en l’extirpant «du giron du pouvoir et la remettant dans les rangs du peuple».

C’est du moins ce qu’il a répété à souhait, hier, à l’occasion de la mise sur pied de la commission nationale de préparation du congrès du parti au cours duquel il remettra son titre de secrétaire général par intérim à l’arbitrage des congressistes. « J’ai une vision des choses qui nous permettra en tant que parti de nous sortir des dédales du pouvoir et devenir un parti populaire, autonome et non pas un comité de soutien », a-t-il précisé à ce propos. Selon lui, le prochain congrès du RND, programmé les 19 et 20 mars, sera une opportunité pour « reconstruire le parti sur de nouvelles bases ». « Le RND a choisi d’être dans les rangs du peuple après moult critiques qu’il a subies depuis des années », a-t-il lancé, avant de préciser avoir été « pendant 20 ans du côté du pouvoir et, aujourd’hui, on a décidé de changer de cap et de nous rapprocher davantage du peuple ». A propos de la préparation du congrès, Mihoubi a précisé que « ce sont ceux qui se sont impliqués dans la campagne électorale pour la dernière présidentielle qui seront sollicités en premier pour la préparation du congrès». Evoquant en outre les consultations lancées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune aux fins de réviser la Constitution, Mihoubi a estimé qu’« il s’agit d’une démarche louable, de nature à rassurer le citoyen ». C’est aussi la fin « du règne en solo sur le pays ». Questionné sur son invitation par Tebboune à ce propos, Mihoubi a répondu qu’il n’a pas encore été convié par le Président et qu’il « répondra positivement » s’il venait à être sollicité et qu’il fera part des propositions de son parti. « Le RND est de ceux qui appellent et appuient la révision de la Constitution », a-t-il indiqué, insistant sur « la disponibilité de notre formation politique à participer activement à cette phase avec une nouvelle approche et perspective ». Plus précis, il fera observer que « la nouvelle approche du RND sera dévoilée lors du prochain congrès du parti », et « je peux vous dire d’emblée qu’elle reposera essentiellement sur les compétences et la facilitation, en prévision des prochaines législatives, de l’adhésion des jeunes aux bureaux communaux et de wilaya en sus de la révision du discours du parti, voire de son mode de gestion ». Toujours à propos de la Constitution, à laquelle il a réservé la part du lion dans son discours, Mihoubi a fait remarquer qu’elle doit être consensuelle car « les constitutions sur mesure sont d’emblée vouées à l’échec». Selon lui, « le peuple algérien est en droit de rêver d’une nouvelle Constitution, laquelle constituera un important gage politique et juridique », qualifiant « la création d’un comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution, en tenant compte des sept axes tracés par le Président de la République, de pas important sur la voie du renouveau de la pratique politique et la construction de nouvelles institutions, à travers la consultation de la société politique et civile et des acteurs nationaux ».

Aux yeux de Mihoubi, « la situation politique actuelle nous impose à tous d’établir des relations avec les institutions de la République entre autres, partant de l’idée de bâtir un partenariat politique fort, où l’intérêt suprême du pays sera placé au-dessus de toute autre considération ».n

Articles similaires