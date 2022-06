Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a tenu hier à Alger une séance de travail avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, avec la participation des délégations des deux parties, a indiqué un communiqué du ministère. Les entretiens, tenus au siège du ministère, «ont porté sur tous les aspects liés aux préparatifs du sommet arabe, prévu à Alger les 1 et 2 novembre 2022, ainsi que sur les questions internationales d’intérêt pour le monde arabe», a précisé le communiqué. Le secrétaire général de la Ligue arabe a salué «les efforts consentis par l’Algérie et les idées d’organisation avancées en vue de permettre aux dirigeants arabes de partager la célébration, par l’Algérie, du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération nationale et de s’inspirer de cette glorieuse histoire pour cristalliser une vision ambitieuse à la hauteur des aspirations des peuples arabes et à même de relever efficacement les défis posés par les développements en cours sur la scène internationale», a ajouté la même la source. Les deux parties ont convenu de «poursuivre la coordination pour faire de ce sommet un succès et une étape majeure de l’action arabe commune». Dans le cadre de sa visite en Algérie, Ahmed Aboul Gheit s’est rendu, plus tôt dans la journée, au sanctuaire du Martyr (Alger) où il a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution de libération. Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Al Gheit, qui a été reçu par le chef de l’Etat, est arrivé lundi à Alger pour une visite de travail de deux jours en Algérie.

