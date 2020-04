Bien qu’il soit observé dans un contexte inédit à cause de l’urgence sanitaire due à la propagation du coronavirus, le mois de Ramadhan 2020 n’a pas eu raison des mauvais comportements qui gagnent du terrain.



En effet, et en dépit du confinement décidé par les autorités pour empêcher l’avancée de la pandémie, les mauvais comportements semblent avoir la peau dure pour prétendre défier la menace sanitaire.

Un constat manifestement très visible sur les routes qui ne désemplissent pas alors que les marchés et les espaces commerciaux affichent des grandes foules tout au long de la journée et jusqu’à l’heure du confinement.

Les mesures barrières visant à briser la chaîne de transmission de l’épidémie, telles que la distanciation sociale, le port de bavettes, peinent à gagner un fort taux d’adhésion parmi les populations.

Par ailleurs, dans le registre de la consommation, c’est la sempiternelle frénésie vers divers produits et surtout avec un volume d’achat qui ne correspond pas à celui des besoins quotidiens.

Une attitude qui n’a pas manqué de générer une incompréhensible hausse des prix de certains produits au moment où nombreux sont les gens ayant perdu leurs ressources financières comme les transporteurs, les taxis, les restaurateurs …

Cette hausse des prix, le ministre du Commerce l’a vérifiée de visu avant-hier quand il découvre dans un marché de Boufarik (Blida) comment un kilo de courgettes passe à 120 DA alors qu’il se vendait à moins de 40 DA à la veille du Ramadhan.

Sitcom, dites-vous ?

Sur le registre du divertissement cathodique, les nouvelles ne sont point bonnes puisque le premier jour de Ramadhan a été celui d’un scandale, œuvre d’une chaîne privée, dont «la caméra cachée» a suscité l’indignation et la révolte de nombreux Algériens sur la toile.

«Comment peut-on prétendre susciter du rire en produisant ce genre de scène ? Une femme est «offerte» en guise de récompense, quelle ignominie !», a réagi un féru de télévision qui évoque aussi l’usage d’un langage inadéquat alliant violence et immoralité.

Cette dérive qui continue depuis la diffusion de ladite «caméra cachée» a suscité la révulsion des citoyens et appelle à une réaction des autorités régissant le secteur des médias.

Tout porte à le croire si l’on se fie au dernier communiqué de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) rendu public le 22 avril, soit 48 heures du premier jour de Ramadhan qui voit les chaînes de télévision s’ingénier à concocter des programmes pour des objectifs de divertissement et de distraction.

En effet, dans un communiqué cosigné par le président de l’Arav, Mohamed Louber, et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, l’Arav a rappelé les différents médias audiovisuels (publics et privés) sur la nécessité de respecter «l‘éthique et la déontologie» dans l’accomplissement de leur mission durant le mois de carême, tout en poursuivant leurs efforts à encourager les citoyens à respecter les différentes consignes sanitaires pour mettre fin à la crise du coronavirus. Le communiqué insistait sur l’importance des différents médias audiovisuels, publics et privés, invitant les concepteurs de ces programmes à «faire preuve de professionnalisme, favorisant ainsi l’intérêt général qui prévaut sur l’intérêt personnel».

L’Arav avait appelé, faut-il le relever, au respect des valeurs nationales, religieuses et socioculturelles qui demeure «primordial» en ce mois de jeûne et d’abstinence, les invitant à adapter leurs programmes à l’occasion, en évitant les violences à l’écran, les publicités mensongères et en assurant un service public de qualité.

«Nous sommes à la veille du mois de Ramadhan, un mois saint, qui implique pour les musulmans des changements importants dans leur mode de vie, particulièrement en ce qui concerne le devoir spirituel, les habitudes alimentaires et les pratiques sociales dont le rapport à la communication audiovisuelle, singulièrement la télévision, constitue un segment essentiel», lit-on dans le communiqué de l’Arav.