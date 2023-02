L’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP), organise le 9 février prochain, à l’hôtel Golden Tulipe à Alger, la première édition du concours des meilleurs projets innovants à impact socio-économique dans le domaine pharmaceutique intitulé «Pharma challenge UNOP».

Par Sihem Bounabi

Lors de cet événement, les lauréats venus des différentes universités du pays présenteront leurs projets avec l’ambition de les concrétiser sur le terrain, devant une assistance composée de potentiels investisseurs, de chefs d’entreprise, d’opérateurs pharmaceutiques adhérents à l’UNOP et au CREA (Conseil du renouveau économique algérien), des établissements bancaires de financement, mais également devant des représentants du monde universitaire des différentes universités du pays et institutions de recherche. Il est à noter que les projets qui seront présentés et débattus à l’occasion de cette journée ont été sélectionnés à l’issue de l’appel à candidature national lancé sur le site pharma challenge UNOP en août 2022 portant sur différents axes des secteurs de l’industrie pharmaceutique et de la santé.

Le président de l’UNOP Dr Abdelouahed Kerrar confie à Reporters que le Pharma challenge «a été initié dans le cadre du rapprochement entre le monde universitaire et le monde économique», précisant que «l’on veut que ces deux mondes, qui se sont tournés le dos pendant longtemps et qui travaillaient chacun de son côté, puissent aujourd’hui se croiser dans cet espace. D’autant plus qu’en nous rapprochant du milieu universitaire, nous avons trouvé pleins de projets très intéressants qui étaient dans les tiroirs». Il affirme dans ce sillage que «nous croyons dur comme fer que le développement de toute économie passe par la matière grise et sa mise en avant.»

A propos de l’organisation de la journée de Pharma challenge que l’UNOP ambitionne d’organiser annuellement, le président de l’UNOP explique que lors du lancement du concours au mois d’août dernier, une trentaine de projets innovants ont été reçus par le comité d’organisation. Ces projets ont ensuite été soumis à une double évaluation par un jury professionnel qui a finalement sélectionné dix projets.

Dr Abdelouahed Kerrar tient a précisé que «nous avons œuvré à faire les choses de manière professionnelle avec la mise en place d’un jury composé de professeurs universitaires et d’experts de l’industrie pharmaceutique qui ont étudié par deux fois la trentaine de projets dans le domaine de la santé et du pharma selon une grille d’évaluation. Quand, il y avait un très grand écart entre les deux grilles d’évaluation, une troisième grille d’évaluation a été mise en place pour pouvoir trancher», a-t-il fait savoir. «Dix projets ont été retenus, mais malheureusement il y a eu un désistement, ce qui fait que neuf projets seront présentés à l’occasion de cette journée de Pharma challenge initiée par l’UNOP», a-t-il ajouté.

Les porteurs de projets sélectionnés ont ensuite bénéficié de l’accompagnement des spécialistes en marketing et en finances pour élaborer un business plan afin de le valoriser lors de sa présentation aux investisseurs potentiels invités par l’UNOP.

Dr Abdelouahed Kerrar tient à souligner que «nous espérons que ces projets trouveront preneurs et vont se concrétiser sur le terrain. C’est la contribution de l’UNOP à encourager la création de startup et à encourager l’entreprenariat dans le monde scientifique et universitaire.»

«Pharma Challenge Unop» s’inscrit ainsi dans une démarche nationale de valorisation des projets en gestation des jeunes scientifiques algériens dans le domaine du développement et de la production pharmaceutique en les accompagnant dans leurs démarches pour la concrétisation et la mise sur le marché de leur produit. Les organisateurs soulignent également que cet objectif s’inscrit également dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics visant à asseoir et à promouvoir une industrie pharmaceutique locale à même de réduire la facture d’importation du médicament et d’assurer à moyen terme l’indépendance sanitaire du pays. n