Poursuivant sa stratégie novatrice de transformation digitale, Ooredoo a procédé mercredi 13 Octobre 2021 à l’inauguration de sa première boutique intelligente dans la ville d’Oran.

La cérémonie d’inauguration officielle de ce nouvel espace a été organisée en présence de la Directrice de la Poste et des Télécommunications de la Wilaya d’Oran, Mme Meriem Seddiki, du Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Bassam Yousef Al Ibrahim et des cadres managériaux de Ooredoo.

Située au cœur du quartier dynamique d’El Akid Lotfi de la capitale de l’Ouest, la nouvelle boutique digitale de Ooredoo offre un nouveau concept de prise en charge des clients avec tout le confort, l’ergonomie, le conseil, l’orientation et l’innovation nécessaires pour garantir une expérience digitale inédite aussi bien pour les particuliers que les clients entreprises.

Lors de cette cérémonie d’inauguration, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : «Nous sommes heureux et fiers d’ouvrir la première boutique intelligente de Ooredoo dans la ville d’Oran. Ce nouvel espace dans la capitale de l’Ouest algérien incarne les principales valeurs de notre entreprise orientées vers la satisfaction de nos clients en offrant des services de grande qualité dans un environnement alliant confort, design moderne et innovation. Ce concept premier du genre en Algérie s’inscrit en droite ligne de la stratégie de transformation digitale adoptée par notre entreprise et guidée par notre ambition de continuer à offrir aux Algériens des prestations mobiles au diapason de ce qui se fait de par le monde.»

Reposant sur un concept d’optimisation de l’espace et sa répartition en différentes zones dédiées, la boutique intelligente de Ooredoo a été pensée de manière à assurer au client une fluidité et une liberté de circulation à travers toute la boutique, en fonction de ses besoins, de ses recherches et de ses centres d’intérêt.

De l’émergence de l’idée jusqu’à sa concrétisation effective, la boutique intelligente de Ooredoo est un produit «100% Made in Algeria», aussi bien en termes de concept, de design et de décoration que d’architecture et d’équipement mobilier.

Sur place des Conseillers de vente assureront, une prise en charge personnalisée pour les clients particuliers et les entreprises en les orientant et en les conseillant sur les produits et services Ooredoo les mieux adaptés à leurs besoins.

Avec l’ouverture de la boutique digitale d’Oran, Ooredoo réaffirme son engagement à œuvrer continuellement pour la satisfaction de ses clients par son leadership technologique et commercial ainsi que son implication dans la réussite de la transformation digitale en Algérie.

