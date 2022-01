Mobilis partenaire officiel de la Fédération Algérienne de Football (FAF) et de l’Equipe Nationale, encourage les verts à l’occasion de leurs matchs comptant pour le premier tour de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, prévue du 09 janvier au 06 février 2022 au Cameroun.

Sacré champion d’Afrique 2019, les guerriers du désert mettront leur titre en jeu au Cameroun, avec l’espoir de le conserver et décrocher une 3e étoile et réaliser le doublé. Versés dans le groupe «E» de cette CAN, les verts entameront cette épreuve continentale, le mardi 11 janvier à 14h00 face au Sierra Leone, au stade Japoma de Douala, avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier à 20h00, et pour enfin boucler cette première phase face à la Côte d’ivoire, le jeudi 20 janvier à 17h00 sur le même stade.

Vingt-quatre équipes disputeront le tournoi final de la CAN-2021, les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour la phase des huitièmes de finale.

Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’Equipe Nationale, ne ménagera aucun effort à les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive et le lieu de son déroulement.

Bon courage et bonne chance aux fennecs.

Dzayer Bladna wel Khedra Dialna

Articles similaires