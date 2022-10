Du 25 au 29 octobre 2022 se tiendra la 1re édition du Salon de l’Eduction et des Technologies de la connaissance (Educteck) au niveau de la SAFEX-Pins Maritimes (Pavillon U). Bénéficiant du parrainage du le Ministre de la Numérisation et des Statistiques et de du Ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et Micro-entreprises, le Salon Educteck aura pour vocation de mettre en avant les différents acteurs du numérique et des nouvelles technologies dédiées à l’éducation, à l’apprentissage et à l’enseignement. Ce qui constitue une opportunité pour dynamiser tout le paysage des connaissances, indique un communiqué parvenu à notre rédaction.

Il offrira aux participants ainsi qu’aux visiteurs l’occasion de mettre en lumière les avancées technologiques, les solutions et outils d’orientations contemporaines, garants de débouchés potentiels.

Un carrefour qui réunira plusieurs acteurs du numérique et des nouvelles technologies dédiées à l’éducation, à l’apprentissage.

Ainsi, EDUCTECK sera l’occasion d’identifier un parcours pédagogique ou tout simplement acquérir un équipement ou une solution de développement.

Articles similaires