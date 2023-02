La vente de Manchester United n’avance pas et, pire encore, cela se complique. Le 22 novembre dernier, Man U annonçait son intention de trouver un nouveau propriétaire, alors que le pensionnaire de Premier League est détenu depuis 2005 par la famille Glazer. «Le processus est conçu pour améliorer la croissance future du club. Dans le cadre de ce processus, le conseil d’administration examinera toutes les alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d’autres transactions impliquant la Société».

Depuis cette annonce, beaucoup de noms ont commencé à émerger pour prendre les rênes des Red Devils, à l’instar de Jim Ratcliffe, aux commandes de la société Ineos et propriétaire de l’OGC Nice ou encore d’Elon Musk, l’entrepreneur américain. Mais ces dernières heures, The Sun informe que Joel et Avram Glazer, présidents exécutifs et directeurs du club mancunien, pourraient lâcher une offre pour garder le contrôle de Manchester United en rachetant les parts de leurs quatre frères et sœurs.

Le Qatar va lâcher une offre à hauteur d’un milliard

En effet, Joel et Avram aimeraient conserver une participation majoritaire dans les actions des Red Devils. Une information qui pourrait tout changer pour l’avenir de Manchester United, alors que dans le même temps, The Telegraph informe ce matin qu’une offre de Qatar Investment Authority arrivera d’ici la fin de la semaine pour tenter de racheter le club. Une offre d’un montant de cinq milliards de Livres sterling (5,66 millions d’euros) qui pourrait séduire la famille Glazer. QIA, le fond souverain qatarien de 450 milliards de dollars, aimerait fortement racheter un club de Premier League, même si Qatar Sports Investment possède déjà le PSG. En cas de rachat, il faudra trouver une solution puisque les règles de l’UEFA interdiraient aux deux clubs, ayant les mêmes propriétaires, de participer à la Ligue des champions. Pour rappel, la banque d’affaires new-yorkaise Raines en charge de la gestion de la vente du club étudiera les offres de rachat jusqu’à la fin de cette semaine, le 17 février. n

