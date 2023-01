Manchester City n’est pas décidé à se faire décrocher par le leader Arsenal, ce dont Wolverhampton a fait les frais, hier. Et Erling Haaland en a fait une affaire personnelle en compilant un hat trick pour offrir la victoire (3-0) aux Citizens, deuxièmes à deux longueurs des Gunners avant le choc Arsenal – Manchester United qui se jouait à l’heure où nous mettions sous presse. Qui pourra arrêter Erling Haaland ? Aligné face à Wolverhampton hier pour le compte de la 21e journée de Premier League, le cyborg norvégien a offert la victoire aux Citizens d’un triplé inscrit en un quart d’heure (3-0).

Déjà 25 but en PL

D’abord parfaitement servi à la 40e minute par Kevin De Bruyne, le n°9 de Manchester City, une fois revenu des vestiaires, a aisément transformé son penalty obtenu à la 50e minute, avant de finaliser son coup du chapeau à la 54e, après une sortie hasardeuse de José Sa sur une passe décisive de Riyad Mahrez. Sorti dans la foulée par Pep Guardiola, l’actuel meilleur buteur du championnat anglais compte d’ores et déjà 25 buts en Premier League (et quatre triplés…), soit plus que les co-meilleurs finisseurs de l’exercice précédent : Mohamed Salah et Heung-min Son avaient marqué chacun 23 fois lors de la saison 2021-2022. Kevin De Bruyne, de nouveau brillant face aux Wolves, a quant à lui porté son nombre de passes décisives à 11, lui permettant de conforter sa place de meilleur passeur du championnat.



Aït Nouri et les Wolves en danger

En peine dans le jeu face à la machine collective de Pep Guardiola, les joueurs de Julen Lopetegui avaient pourtant réalisé une première mi-temps convaincante. Logiquement acculés dans leur surface, les Wolves ont pu compter sur un Nathan Collins flamboyant. Le défenseur central irlandais de 21 ans a sauvé les siens par deux fois dans le temps additionnel : en détournant de la tête une frappe sèche de Jack Grealish le long de la ligne de but, puis en confisquant de justesse le ballon des pieds d’Erling Haaland, seul devant les cages de José Sa.

Plus offensif en seconde période, du fait des changements orchestrés par le tacticien espagnol dès la reprise, Wolverhampton a pu voir Pablo Sarabia étrenner les couleurs du club. L’ancien parisien, vif mais esseulé, a su apporter du renouveau à la ligne offensive, sans véritablement réussir à peser dans le cours du jeu.

Pour leur prochain match de championnat, les Wolves, en quête absolue de points et qui ont vu Aït Nouri entrer à 10 minutes de la fin au moment de la sortie de Mahrez, accueilleront Liverpool. Manchester City devra également traverser un calendrier compliqué. Les Citizens affronteront Arsenal en FA Cup le 27 janvier prochain, puis devront enchaîner en Premier League face à Tottenham, Aston Villa, et de nouveau Arsenal. Un défi à la taille de cette équipe, et de son inévitable buteur. <

